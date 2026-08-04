夫妻博弈｜郭柏妍演最惡毒小三！捉姦在床反鬧正印 推高Ling出馬路！

TVB節目《夫妻的博弈》中，郭柏妍（Rosita）突破清純形象，飾演心機極重兼陰毒的「綠茶小三」Sherman，首集已奸到出汁！她被高海寧飾演的正印姜幸如捉姦在床，竟毫無廉恥地「惡人先告狀」，更心狠手辣將對方推向馬路，陰毒行徑震驚全網，讓觀眾看得咬牙切齒！