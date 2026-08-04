夫妻博弈｜郭柏妍演最惡毒小三！捉姦在床反鬧正印 推高Ling出馬路！
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TVB節目《夫妻的博弈》中，郭柏妍（Rosita）突破清純形象，飾演心機極重兼陰毒的「綠茶小三」Sherman，首集已奸到出汁！她被高海寧飾演的正印姜幸如捉姦在床，竟毫無廉恥地「惡人先告狀」，更心狠手辣將對方推向馬路，陰毒行徑震驚全網，讓觀眾看得咬牙切齒！
郭柏妍惡人先告狀！捉姦反寸高Ling：你都就嚟死啦
劇中郭柏妍被捉姦在床一幕，可謂將「綠茶婊」的無恥發揮到極致。她不但沒有半點愧疚，反而理直氣壯地對著病重的姜幸如說：「你唔好咁自私啦，你都就嚟死啦，我好心幫你照顧 Mark。」當姜幸如激動上前怒打她時，她又立即扮作「可憐弱者」向姦夫撒嬌：「BB，我好痛呀！」更令人心寒的是，她尾隨傷心欲絕的姜幸如，趁其不備一手將她推向馬路被車撞，兩人互望時更目露兇光，歹毒心腸令人不寒而慄。
郭柏妍辦公室扮無辜！完美演繹雙面心機女
在辦公室裡，郭柏妍飾演的Sherman則是表裡不一的「綠茶」高手。她經常裝出一副人畜無害的表情，扮無知來佔便宜兼討好身邊所有人，實際上卻處心積慮要搶走姜幸如的一切。當同事游嘉欣懷疑姜幸如令電腦中毒時，Sherman立即衝出來扮好人維護對方，實則暗地裡放箭，將心機女的陰險狡詐演繹得淋漓盡致，完美展示了何謂「人前人後兩個樣」。
郭柏妍女僕誘惑造型吸睛！短裙晒腿網民讚靚到嬲唔落
雖然角色極度討厭，但郭柏妍憑著「靚到嬲唔落」的外表，依然成功吸睛。劇中她除了經常穿上短裙大騷招牌長腿外，其中一幕更包上頭巾、繫上圍裙，化身嬌俏女僕到姜幸如家中打掃。當中不乏趴上床拍床單等充滿誘惑的嬌俏舉動，再加上嗲聲嗲氣的語調，女人味與機心並存，反差極大，令角色更具話題性。
網民狠批角色但讚靚：「真係好乞人憎！」
郭柏妍的演出成功引起網民熱議，不少人都大讚她演活了乞人憎的小三，非常有驚喜。網民紛紛留言：「好有新鮮感」、「真係好乞人憎」、「人前人後兩個樣，睇到好想打佢！」、「完全唔似平時嘅郭柏妍，演技有突破！」雖然角色被狠批，但網民亦同時大讚她的美貌：「雖然好奸，但真係靚到嬲唔落」、「女僕look好正！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期