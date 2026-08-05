夫妻博弈｜郭柏妍淋咖喱勁驚青！戲外勁尊重高海寧導演喝令：唔好婦人之仁

郭柏妍在節目《夫妻的博弈》中飾演的Sherman心機算盡，冷漠拜金的形象深入民心，但現實中的她卻是完全相反！無綫官網釋出的花絮片段中，揭露了郭柏妍在拍攝一場關鍵的「淋咖喱」戲份時，竟因一個原因嚇得不敢用力，展現出與劇中狠毒角色截然不同的「反差萌」！