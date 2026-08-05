夫妻博弈｜郭柏妍淋咖喱勁驚青！戲外勁尊重高海寧導演喝令：唔好婦人之仁
廣告
郭柏妍在節目《夫妻的博弈》中飾演的Sherman心機算盡，冷漠拜金的形象深入民心，但現實中的她卻是完全相反！無綫官網釋出的花絮片段中，揭露了郭柏妍在拍攝一場關鍵的「淋咖喱」戲份時，竟因一個原因嚇得不敢用力，展現出與劇中狠毒角色截然不同的「反差萌」！
郭柏妍潑咖喱唔敢用力 戲內狠毒戲外勁大反差
在官方發布的幕後花絮中，一場郭柏妍要向高海寧潑咖喱汁的戲，雖然試戲時只是拿著空碟，但面對前輩高海寧，郭柏妍心存敬意，潑碟時只敢輕輕用力，完全沒有劇中的狠勁。她戲內外的巨大反差，讓在場工作人員都感受到她善良及尊重前輩的一面，與劇中傲慢冷漠的Sherman判若兩人。
高海寧貼心鼓勵 導演喝令郭柏妍「一鑊過」
眼見郭柏妍遲遲不敢「動手」，導演即場提醒她：「唔好婦人之仁，一鑊過！」而身為前輩的高海寧亦非常貼心，從旁鼓勵說：「唔好諗咁多，直接嚟！」在得到導演的指令和高海寧的鼓勵後，郭柏妍經過多次試戲，最終鼓起勇氣，成功「一Take過」完成拍攝，表現專業。
網民大讚郭柏妍有禮貌 「反差萌好可愛」
這段花絮曝光後，網民紛紛大讚郭柏妍戲外有禮貌，與劇中形象形成強烈對比。不少人留言表示：「戲入面咁衰，原來真人咁有禮貌，反差萌好可愛！」、「識尊重前輩，抵讚！」、「高Ling真係好前輩，會鼓勵新人。」、「導演好直接，哈哈，『唔好婦人之仁』！」、「呢啲花絮好睇過正劇，見到演員真實一面。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期