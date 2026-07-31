夫妻博弈｜鍾柔美神還原高海寧童年版 撞樣程度震驚姚焯菲詹天文
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姚焯菲、詹天文與鍾柔美近日合體為8月3日首播劇集《夫妻的博弈》灌錄全新英文主題曲。三位新生代歌手首次挑戰高難度連續Rap唱，錄音期間更爆出鍾柔美參演劇中高海寧童年角色。一張試鏡照片流出後瞬間令兩位好姊妹當場震驚無法相信眼前畫面。
姚焯菲挑戰全新英文快歌展現魅力
姚焯菲、詹天文以及鍾柔美首度為劇集合唱英文歌曲並迎來極大考驗。三人在錄音室內需要配合極快節奏狂Rap，更要將歌詞咬字處理得精準無誤。雖然伴隨音樂起舞時看似輕鬆自如，但實際上這次破天荒嘗試對她們來說極度燒腦，三人必須在同一首歌曲中分別展現出火與冰及閃電三種截然不同個人特質。
詹天文姚焯菲直認歌詞繞口極燒腦
面對這次破天荒合唱挑戰，三位歌手先後表達出最真實感受。詹天文坦言這次英文歌詞非常繞口兼且速度極快，要把三人專屬個性完美融合絕對是一場硬仗。姚焯菲透露當初收到歌曲示範帶時已經覺得難度極高，並指出最大挑戰在於如何突顯出各自專屬火花。鍾柔美與詹天文則抱持開放態度，均表示「好好玩」並勇於接受這項全新任務。
鍾柔美神還原高海寧童年震驚全網
除了獻唱劇集主題曲之外，鍾柔美更親自落場參與劇集演出，負責飾演女主角高海寧童年時期。當鍾柔美在錄音室向另外兩位拍檔展示劇中造型照片時，其五官與氣質簡直與高海寧如出一轍，超高像真度令姚焯菲與詹天文雙雙嚇了一跳並瘋狂稱讚劇組選角極具眼光。鍾柔美透露當身邊許多人指她與高海寧撞樣時，她感到十分興奮，並直言「好開心有機會演出角色」。
網民期待三小花合體大讚選角驚喜
消息傳出後隨即在各大網上討論區引發熱烈迴響。大批粉絲對於三人組合感到相當驚喜，紛紛留言表示「好期待聽到三位挑戰英文Rap」、「呢個配搭非常有新鮮感」。同時亦有不少網民將焦點放在鍾柔美與高海寧外貌對比上，留言稱讚「劇組搵得好準確真係好似樣」、「Yumi做童年版絕對係神來之筆」。這部備受關注劇集將於8月3日起每逢星期一至五晚於翡翠台正式播出。
圖片來源：東張+資料或影片來源：原文刊於新假期