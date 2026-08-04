夫妻博弈｜鍾柔美演年輕高海寧激似！網民讚神還原：簡直兩姊妹！

TVB新劇《夫妻的博弈》除了劇情緊湊，選角亦成為焦點！年僅19歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）飾演女主角高海寧的年輕版，二人驚人相似的輪廓引發網民熱議，大讚選角極具說服力，簡直是「神還原」！Yumi上載與高Ling的合照後，更令「兩姊妹」的說法傳遍網絡！