夫妻博弈｜鍾柔美演年輕高海寧激似！網民讚神還原：簡直兩姊妹！
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TVB新劇《夫妻的博弈》除了劇情緊湊，選角亦成為焦點！年僅19歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）飾演女主角高海寧的年輕版，二人驚人相似的輪廓引發網民熱議，大讚選角極具說服力，簡直是「神還原」！Yumi上載與高Ling的合照後，更令「兩姊妹」的說法傳遍網絡！
Yumi高Ling合照引熱議！網民讚選角極具說服力
日前，鍾柔美在社交平台上載與高海寧的合照為劇集宣傳，瞬間引爆網民討論。照片中，兩人的輪廓、五官甚至神態都驚人地相似，令大批網民驚嘆劇組的選角眼光。不少人留言指二人「激似兩姊妹」，認為由Yumi飾演年輕版的姜幸如（高海寧角色）是「完美選角」，極具說服力，令觀眾更能投入劇情，相信兩人是同一個角色的不同時期。
鍾柔美親揭與高Ling有緣：工作人員都話我哋好似
對於網民的正面反應，Yumi受訪時坦言非常開心，並透露自己覺得與高海寧很有緣份：「因為兩年前拍《夫妻的博弈》，同之前拍嘅《飛常日誌 II》，我同高 Ling 都有少少戲份互動。」談到被指與高Ling「神撞樣」，Yumi謙虛地感激化妝師的功勞，並笑言在拍攝現場時，幕後人員已有同感：「我拍嘅時候，工作人員都同我講『嘩，你同高 Ling 嘅所有動作，包括托眼鏡、笑、正面真係好似好似好似』。好多謝大家畀到呢個機會我。」
Yumi青澀造型神還原！完美演繹年輕版姜幸如
鍾柔美在劇中的造型亦備受讚賞，她以一身充滿年代感的青澀打扮登場，完美演繹出年輕版姜幸如的純真與樸實。這個造型與高海寧在劇中飽歷風霜的憔悴模樣形成強烈對比，也與高Ling本人平日亮麗的女神形象大相逕庭。正因如此，當觀眾看到輪廓相似的兩人以截然不同的感覺出現時，更突顯了選角的「神還原」效果，加強了故事的連貫性與真實感。
網民洗版大讚神選角：「完美演繹年青姜幸如！」
這次選角在網上獲得一面倒好評，許多觀眾都湧入討論區洗版式大讚。網民紛紛表示：「完美演繹年青姜幸如」、「兩個好似樣啊，TVB今次選角有料到！」、「Yumi 個造型好有青澀感，好有說服力！」、「印象中高 Ling 第一次嘗試呢種造型，Yumi神還原返個感覺出嚟！」、「簡直神還原，仲以為係CG！」、「呢個選角真係冇得輸！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期