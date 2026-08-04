夫妻博弈｜預知夢情節真有其事？揭美國總統林肯「死亡預告」驚人巧合！

TVB新劇《夫妻的博弈》中，女主角姜幸如（高海寧飾）擁有預知夢的能力，為劇情增添不少懸疑色彩。原來這種看似戲劇化的設定，在現實中竟有驚人對應！歷史上最著名的預知夢個案，正正來自前美國總統林肯，他竟在遇刺前數天，夢見了自己的「死亡預告」，巧合得令人毛骨悚然！