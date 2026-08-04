夫妻博弈｜預知夢情節真有其事？揭美國總統林肯「死亡預告」驚人巧合！
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TVB新劇《夫妻的博弈》中，女主角姜幸如（高海寧飾）擁有預知夢的能力，為劇情增添不少懸疑色彩。原來這種看似戲劇化的設定，在現實中竟有驚人對應！歷史上最著名的預知夢個案，正正來自前美國總統林肯，他竟在遇刺前數天，夢見了自己的「死亡預告」，巧合得令人毛骨悚然！
林肯夢見白宮葬禮！士兵悲痛回答：總統遇刺了
根據歷史記載，前美國總統林肯（Abraham Lincoln）曾向身邊的親友透露過一個極其詭異的夢境。他夢見自己在白宮中，突然聽見一陣陣悲傷的哭泣聲，於是循著聲音在偌大的官邸中尋找源頭。最終，他發現大批民眾圍著一具蓋上白布的屍體，氣氛莊嚴而哀傷，而那具屍體就停放在白宮的東廳。
林肯夢中驚問死者身分！竟是「總統本人」
在那個令人不安的夢境中，林肯走向其中一位站崗的士兵，開口問道：「白宮裡是誰去世了？」那名士兵帶著悲痛的神情，給出了一個令林肯震驚不已的答案：「是總統，他遇刺了！」這個回答如晴天霹靂，林肯瞬間從夢中驚醒過來，夢境的真實感讓他心有餘悸，久久無法平復。
夢境成真！林肯數日後劇院遇刺身亡
最令人嘖嘖稱奇的是，這個「死亡預告」的夢境竟然在現實中應驗。就在林肯做完這個夢的短短數天之後，他與妻子在福特劇院觀賞戲劇時，遭到兇手近距離開槍刺殺，最終傷重不治。由於夢境與現實發生的事情實在太過巧合，林肯的預知夢至今仍然是歷史上一個充滿神秘色彩的著名個案，經常被人們拿出來討論。
網民睇到毛骨悚然：「原來真有預知夢！」
這個真實的歷史故事，讓不少追看《夫妻的博弈》的觀眾感到震驚。網民紛紛留言表示難以置信：「睇完個故仔起雞皮！太巧合了吧！」、「原來《夫妻的博弈》個設定有根據，唔係亂作！」、「好玄！信不信由你，反正我信了。」、「歷史原來比電視劇更戲劇性！」、「突然覺得預知夢呢樣嘢好恐怖，如果夢到唔好嘅嘢點算？」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期