《夫妻博弈》開播即惹抄襲風波 8大不同證明港版「完全唔似」
1. 高海寧病床造型與朴敏英完全不同
韓劇《和我老公結婚吧》女主角姜智媛一登場便躺在病床上，身穿病人服面容憔悴。港版《夫妻的博弈》中高海寧飾演的姜幸如同樣以病床戲開場，但造型上明顯有別——高海寧身穿冷衫，整體打扮更為講究，與韓版的素顏病容形成鮮明對比。單從視覺呈現而言，兩者的第一印象已經拉開距離，製作組顯然在美術指導上花了心思去營造差異化。
2. 《夫妻的博弈》結婚場景刻意刪走關鍵角色
婚禮戲份是兩部劇集的重要情節，但細節處理截然不同。韓版婚禮中奶奶角色有明確登場，是推動劇情的重要配角；港版則刻意將奶奶角色從結婚場景中移除。此外，韓版新娘姜智媛婚禮上並無戴眼鏡，而港版在角色造型上亦作出相應調整，從婚禮佈置到人物設定都能看出製作團隊有意識地避開韓版的標誌性畫面。
3. 高海寧覺醒契機用「中年好聲音」取代韓版廣告
女主角意識到自己回到過去的「覺醒時刻」，兩部劇集採用了完全不同的觸發點。韓版姜智媛是看到2013年的一則廣告，從而確認自己回到了10年前；港版姜幸如則是看到朋友參加「中年好聲音」節目的畫面，藉此確認時間線。這個改動不僅避開了韓版的經典場景，更加入了本地觀眾熟悉的綜藝元素，增添港味。
4. 港版回到5年前而非韓劇設定的10年前
時間跨度是兩部作品最明顯的結構性差異之一。韓版《和我老公結婚吧》女主角回到10年前，有充裕時間重新部署人生；港版《夫妻的博弈》則將時間線壓縮至5年前，節奏更為緊湊，復仇計劃的執行窗口大幅收窄。這個設定改動直接影響劇情的張力與節奏感，令港版在敘事結構上走出自己的路線。
5. 姜幸如住單人病房盡顯港版高貴定位
韓版女主角身患重病時住在6人大房，突顯角色的平凡與無助感；港版高海寧飾演的姜幸如卻住在單人VIP病房，從場景設計已暗示角色的社會地位與經濟實力。港版將女主角定位為「廣告界女強人」，住院環境自然要配合其身份設定，這個改動同時為後續職場線鋪墊了合理基礎。
6. 《夫妻的博弈》全部角色名字與韓版無一相同
角色命名方面，港版完全沒有沿用韓版的任何名字。韓版主角為姜智媛、朴敏煥、鄭秀敏、劉志赫；港版則改為姜幸如（高海寧飾）、葉家謙（馬國明飾）、陳浩恩（何廣沛飾）、潘雪文（郭柏妍飾）。雖然姓氏「姜」相同引起部分網民留意，但整體而言角色名稱系統已完全重新設計，製作方在這一點上做了明確切割。
7. 廣東話對白與韓文演繹風格截然不同
語言差異看似理所當然，但實際上對劇集的整體氛圍影響深遠。《夫妻的博弈》全程以廣東話演繹，對白中融入大量本地俚語和表達方式，令角色互動更貼近香港觀眾的日常生活。韓版的韓文對白則帶有韓劇特有的情感張力與節奏，兩者在語言層面呈現出完全不同的戲劇質感，觀眾的代入感亦因此產生根本性差異。
8. 聲夢三小花合唱片尾曲為港版注入青春活力
音樂方面，《夫妻的博弈》片尾曲〈S.H.E.R.O.〉由香港聲夢傳奇三位年輕女歌手合體演唱，風格青春有活力；韓版片尾曲〈戀劇〉則由44歲資深女歌手LYn獻唱，走成熟抒情路線。兩首歌曲的風格定位南轅北轍，港版明顯想藉年輕歌手的加持吸引更廣泛的觀眾群，同時為劇集營造更明快的整體調性。
網民對抄襲爭議意見兩極仍持續發酵
劇集開播當日，網民討論持續升溫。有人直言「最鍾意抄人，自己原創用下腦都唔得」，亦有人質疑「如果買咗版權就連名都可以用《和我老公結婚吧》啦，而家佢係明顯抄人啦」。不過亦有網民持不同意見，認為「不是說買了原版版權嗎」，試圖為製作方辯護。更有忠實韓劇粉絲表態「《和我老公結婚吧》我睇咗3次，佢無可能拍到，我也不會看，沒有可能學到朴敏英」。值得留意的是，最新預告片已將原本的「重生」設定改為「預知夢」，舊版台詞「我真係死過翻生？」變成「為什麼這個夢這麼真實？」，被網民視為製作方試圖避開爭議的證據。