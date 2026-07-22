夫妻博弈｜高海寧撞破老公偷食閨蜜！女神Look醒覺「多謝你幫我接收垃圾」
最新預告片曝光！高海寧女神Look暗藏殺機
在TVB節目《夫妻的博弈》昨晚播出的首支宣傳預告片中，高海寧以一身希臘女神造型亮相，溫柔地祝福好友郭柏妍與老公張頴康「永結同心」，畫面看似溫馨，氣氛卻極為詭異。隨著背景音樂一轉，高Ling眼神瞬間變得空洞無情，一秒清醒後，她以勝利者姿態，緩緩地向閨蜜發表「勝利宣言」：「多謝你喎，幫我接收咗呢件垃圾」，隨後更拿出火機，將手中充滿童話感的「給摯友的婚禮」卡片一把火燒掉，短短40秒的影片張力十足，預告了一場爽度爆燈的復仇之路。
高海寧預知夢中醒覺！誓要改寫坎坷人生
劇中，高海寧飾演的Senna人生坎坷，她心碎表示：「一個係我最好嘅姊妹，一個係我最愛嘅男人，佢哋兩個夾埋一齊背叛我！」原以為要面對癌症、丈夫出軌、閨蜜背叛的三重打擊，卻在車禍後發現這一切都只是一場「預知夢」。獲得了改寫未來的機會，Senna的內心燃起熊熊烈火，她決心不再軟弱，更霸氣宣告：「與其等一個唔知幾時出現嘅 Hero 拯救自己，不如自己救自己好過啦」，決心由內至外徹底改造，成為自己的英雄「Shero」。
高海寧化身Shero！展開職場人生爭奪戰
得到了「預知夢」的啟示，Senna不再是逆來順受的受害者。她決心展開連場博弈，與渣男老公張頴康及綠茶閨蜜郭柏妍正面交鋒。劇情將聚焦於她如何憑藉預知的能力，一步步在職場及情場上反擊，從谷底反彈，爭回屬於自己的人生主導權。這段「女兒當自強」的重生之路，將展現女性在遭遇背叛後，如何靠自己力量逆襲，活出更精彩的姿態，過程絕對大快人心。
網民激讚劇情爽爆：「女兒當自強！」
預告片一出，旋即引起網民熱議，不少觀眾都表示極度期待高Ling的手撕渣男戲碼，大讚劇情夠爽！網民紛紛留言：「睇預告都覺得心涼！終於唔係喊苦喊忽嘅女主角！」、「高Ling個眼神好有戲，由祝福變藐視嗰下真係絕！」、「『接收垃圾』呢句對白太正，已經想睇正片！」、「郭柏妍做綠茶閨蜜？好有挑戰性喎，期待佢同高Ling鬥戲！」、「呢啲復仇爽劇最啱睇，等咗好耐！」