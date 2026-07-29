夫妻博弈｜郭柏妍「疊字攻擊」撒嬌！高海寧神回一句嚇到佢擘大口 畫面勁爆笑

為宣傳節目《夫妻的博弈》，高海寧與郭柏妍特地拍攝了一條名為「綠茶雷達開啟中」的搞笑短片，二人延續劇中敵對關係，上演一場「綠茶」與「正宮」的搞笑攻防戰！片中郭柏妍瘋狂撒嬌，豈料高海寧一個神回覆，竟讓她當場嚇呆，場面極度爆笑！