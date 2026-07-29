夫妻博弈｜郭柏妍「疊字攻擊」撒嬌！高海寧神回一句嚇到佢擘大口 畫面勁爆笑
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為宣傳節目《夫妻的博弈》，高海寧與郭柏妍特地拍攝了一條名為「綠茶雷達開啟中」的搞笑短片，二人延續劇中敵對關係，上演一場「綠茶」與「正宮」的搞笑攻防戰！片中郭柏妍瘋狂撒嬌，豈料高海寧一個神回覆，竟讓她當場嚇呆，場面極度爆笑！
郭柏妍延續綠茶角色 狂拋「疊字撒嬌必殺技」
在短片中，郭柏妍完全代入劇中「綠茶小三」潘雪文的角色，手持一杯綠茶拿鐵，向高海寧瘋狂撒嬌。她不僅要高海寧喝她已喝過的飲品，更使出「疊字撒嬌必殺技」，連珠炮發地說出「幸如如」、「很甜甜的」、「生氣氣」等令人起雞皮疙瘩的對白，試圖以可愛攻勢融化對方。整個過程中，郭柏妍將角色的「綠茶」精髓發揮得淋漓盡致，與劇中形象無縫接軌。
高海寧煩厭樣秒回 郭柏妍拋金句反被嚇窒
面對郭柏妍的強力「疊字攻擊」，高海寧全程不為所動，更露出一副極度煩厭的表情，完美演繹出正印女友的無奈。眼見撒嬌攻勢完全無效，郭柏妍竟拋出終極一句：「要不然你打我吧好不好？」本以為能博取同情，豈料高海寧竟秒速回應：「那我可就不客氣了！」說罷更作勢要打下去。郭柏妍當場被嚇到擘大口，反應極為真實，雖然高海寧最後只是「打空氣」，但兩人有趣的互動已讓網民捧腹大笑。
網民激讚片段可愛爆燈：咁可愛點打得落手
這段充滿創意的宣傳短片引來網民熱烈討論，不少人大讚片段非常搞笑，並對郭柏妍的可愛演出留下深刻印象。許多網民紛紛留言力撐郭柏妍，笑說：「咁可愛你點打得落手」、「我覺得郭柏妍演綠茶好搞笑。」這段影片成功為劇集製造話題，也讓觀眾看到兩位演員私下活潑有趣的一面。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期