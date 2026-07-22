夫妻博弈｜高海寧演技獲讚問鼎視后！3大反差造型演活悲劇女強人！
高海寧3大造型曝光！薯嘜人妻蛻變女強人
為配合角色Senna由「薯嘜地底泥」蛻變成「睿智醒神女強人」的巨大轉變，高海寧在劇中造型相當多變。當中包括戴著老土金絲眼鏡、留著娘爆長曲髮的薯嘜人妻Look；蛻變後充滿自信、女人味十足的OL Look；以及罹癌時既傷痛又虛弱的重病病人Look。雖然三個造型感覺截然不同，但近年演技日趨爐火純青的高Ling，每個造型都駕馭得入型入格，展現出強勁的反差萌，讓觀眾期待值爆燈！
內地網民激讚高海寧演技真實！力撐今年奪視后
TVB節目《夫妻的博弈》在內地熱播期間，高Ling的「女兒當自強」演出吸獲一致好評，網民大讚劇中女性的戀愛及職場遭遇是「血淋淋的生活寫照」，更大讚劇情「敢拍」、「貼地」。對於Senna由終日以淚洗面的悲劇女主角，搖身一變成為自信爆棚的女強人，網民大讚爽感十足，更有不少人看好高Ling能憑此劇奪取視后殊榮：「高海寧演得很真實，我感受到那種心痛，高寧現在演感情戲已經很熟練，成功令觀眾融入角色的情緒，希望你今年拿到最佳女主角」、「港劇也太敢拍了吧，看得出來編劇真的上過班。」
馬國明新造型獲讚後生！網民讚演老實人零違和
除了高海寧的演出備受關注，劇中飾演忠厚深情男主角葉家謙的馬國明，其新造型亦獲得網民稱讚。不少網民認為他的新髮型看起來「後生不少」，而且與劇中老實人的角色完美融合，氣質渾然天成。有網民留言大讚：「馬明真的演老實人都不用演，老實本分的優質男人氣質根本渾然天成」，亦有網民表示：「馬明呢個髮型後生好多。」可見選角相當成功。
網民洗版式好評：「高Ling值得一個視后！」
劇集在內地播出後，高海寧的表現掀起洗版式討論，網民一面倒認為她的演技已達爐火純青的境界，絕對是視后大熱人選。網民紛紛留言力撐：「高Ling啲感情戲真係好掂，完全帶到觀眾入戲！」、「由薯嘜look變返女強人，個反差做得好好，好有說服力。」、「劇情夠貼地，角色又寫得好，高海寧完全演活咗個角色嘅心痛同堅強。」、「撐高Ling今年攞視后！呢個角色絕對係佢嘅代表作！」、「睇到佢由以淚洗面到自信爆棚，真係好爽！」