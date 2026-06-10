夫妻肺片｜何依婷自爆遭前度追討掟煲費！開3萬蚊支票霸氣分手震驚全場

新婚人妻何依婷日前在節目《夫妻肺片》中，驚爆一段與前度的金錢糾紛，場面極度戲劇性！她透露曾在提出分手後，竟遭對方追討一個價值2萬6千元手袋的「掟煲費」，她一怒之下竟即場開出3萬元支票，霸氣舉動嚇窒全場，究竟這段關係還隱藏著多少不為人知的過去？