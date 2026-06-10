夫妻肺片｜何依婷自爆遭前度追討掟煲費！開3萬蚊支票霸氣分手震驚全場
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新婚人妻何依婷日前在節目《夫妻肺片》中，驚爆一段與前度的金錢糾紛，場面極度戲劇性！她透露曾在提出分手後，竟遭對方追討一個價值2萬6千元手袋的「掟煲費」，她一怒之下竟即場開出3萬元支票，霸氣舉動嚇窒全場，究竟這段關係還隱藏著多少不為人知的過去？
何依婷憶述分手恐怖經歷 遭前度追討2萬6手袋費
在10日晚播出的《夫妻肺片》中，一眾嘉賓討論「天使與魔鬼前度」話題，何依婷分享了最令人咋舌的經歷。她表示曾有一次提出分手，地點更是在自己家中，沒想到前度竟然要求她賠償一個手袋的費用，令在場的莊思敏、支嚳儀等女嘉賓即時齊聲驚呼：「吓？！」莊思敏更忍不住追問：「佢係咪想用呢個數留住你？」可見事件的荒謬程度連見慣大場面的莊思敏都難以置信。
何依婷霸氣開3萬支票 「唔使找你即刻同我走」
面對前度的無理要求，何依婷坦言當下怒火中燒，更肉緊回應：「但女人聽到呢吓就會著火咯！」她憶述當時身上沒有足夠現金，於是直接走進房間，拿出支票簿，並寫下一張3萬元的支票給對方。她憶述當時霸氣說道：「嗰個係一個2萬6千蚊嘅手袋，我寫咗3萬蚊畀佢，話唔使找，你即刻同我走。」此舉不但成功趕走前度，更贏得同場的支嚳儀投以「尊敬眼神」，並大讚：「你好型呀！」
網民熱議何依婷霸氣行為 「做得好！呢啲男人要唔過」
節目播出後，網民對何依婷的果斷行為一面倒激讚，認為她處理得非常恰當。不少留言都力撐她的做法：「何依婷好型！對付渣男就係要咁！」、「2萬6手袋寫3萬支票，呢啖氣出得好爽！」、「聽到都覺得嬲，追討掟煲費真係聞所未聞。」、「做得好！呢啲男人要唔過，分手見人品。」、「呢個前度都好意思開口，好彩分咗手。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期