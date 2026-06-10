夫妻肺片｜何依婷不滿老公好友深夜召喚！霸氣介入驚揭吵大鑊真相？
廣告
新婚不久的何依婷，在節目《夫妻肺片》中大吐苦水，更一度「飆高音」投訴老公有位朋友極麻煩，經常在深夜吵架後便召喚其老公外出飲酒。何依婷忍無可忍下，竟霸氣地親自介入調停，更聲稱因此發現了對方夫妻吵架的驚人真相，到底當中隱藏著甚麼秘密？
何依婷飆高音投訴老公豬朋狗友 「又鬧交喇！」
在10日晚播出的節目中，何依婷談及老公的「豬朋狗友」時反應極大。她投訴老公有位朋友，每當與老婆吵架後，就會打電話約她老公外出飲酒解愁，朋友來電說：「我同我老婆吵大鑊好唔開心呀，你出嚟陪我飲酒吖」。何依婷表示初時還能體諒，但情況愈趨頻密，她開始按捺不住，更激動地模仿當時的心情：「點知兩個禮拜後（佢好友）又鬧交喇（開始高音）！」
何依婷忍無可忍霸氣介入 「返屋企傾我幫佢解決」
面對老公好友的頻繁求助，何依婷有次終於忍無可忍，決定親自介入事件。她向老公及其好友拋出霸氣宣言：「你哋唔好出去傾喇，返屋企傾，我幫佢解決！」令人意想不到的是，她真的充當和事佬，陪同對方傾談至凌晨兩、三點。節目更留下懸念，指何依婷在調停過程中，駭然發現了對方夫妻吵架背後的驚人真相！
網民撐何依婷做法 「呢啲朋友真係好煩」
何依婷的經歷引起不少人妻共鳴，網民紛紛留言力撐她的做法。許多網民表示：「何依婷真係好有義氣，但呢啲朋友真係好煩！」、「將心比己，成日半夜三更叫人老公出去，邊個老婆唔嬲？」、「『我幫佢解決』呢句好霸氣！好想知個驚人真相係咩！」、「呢啲朋友唔識諗，自己唔開心就要搞到人哋家庭。」、「支持何依婷！做得好！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期