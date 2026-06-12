夫妻肺片｜吳若希遭圍攻爆真心話！賴慰玲自揭靠角色扮演保鮮愛情

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吳若希（Jinny）近日在節目《夫妻肺片》中，慘成一眾女嘉賓的圍攻對象！當被麥玲玲及車婉婉追問何時稱讚老公時，吳若希竟一時語塞，場面尷尬！相反，同場的賴慰玲則大方分享與老公靠「角色扮演」來保鮮愛情，方法相當前衛！

吳若希遭麥玲玲車婉婉夾擊 啞口無言爆五字真心話

在節目中，一眾女嘉賓大談夫妻愛情保鮮法，當麥玲玲姐談到自己多選擇聆聽時，突然將矛頭指向吳若希：「例如老公會問若希有冇鬧佢老公呀？」吳若希企圖以玲玲姐老公何生來轉移視線，但隨即被主持車婉婉截擊，單刀直入追問：「你最近稱讚老公係幾時？」被殺個措手不及的吳若希，當場停頓了很長時間，最後只能以笑遮醜，並拋出五個字真心話：「我真係唔記得」，率直的反應引來全場爆笑。

賴慰玲大談夫妻情趣 靠角色扮演製造愛情

相對於吳若希的尷尬，同為人母的賴慰玲就顯得游刃有餘，更大方分享自己獨特的愛情保鮮法。她認為夫妻相處久了，需要主動製造愛情，並自揭會跟老公大玩角色扮演：「對得耐要製造愛情，我會想佢追番我」。她更興奮地描述玩法：「我會例如聽日開始，我哋係唔識嘅，我出咗去之後哩，你要打電話嚟『Hello』」，她又補充指間中收到花束也是樂事：「我覺得十年唔逢一潤有紮花都幾好，夫婦都（相處）要識得玩遊戲。」

羅泳嫻分享貼地保鮮法 網民反應兩極

除了賴慰玲的前衛方法，同場的羅泳嫻（裸泳）則分享了較為「貼地」的保鮮法，就是與丈夫重溫拍拖時常做的事，並且堅持不請工人，增加兩夫妻一同落手落腳處理家務的機會。對於幾位人妻的分享，網民反應各異，有人大讚：「賴慰玲個方法好正喎，好有情趣！」、「吳若希個反應好真實，好多老夫老妻都係咁啦！」。但亦有網民認為：「角色扮演？好尷尬喎，唔係人人得。」、「唔請工人一齊做家務都可以增進感情，學到嘢。」、「其實最緊要係溝通，讚下對方真係咁難咩？」。

夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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夫妻肺片 吳若希 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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