夫妻肺片｜吳若希遭圍攻爆真心話！賴慰玲自揭靠角色扮演保鮮愛情

吳若希（Jinny）近日在節目《夫妻肺片》中，慘成一眾女嘉賓的圍攻對象！當被麥玲玲及車婉婉追問何時稱讚老公時，吳若希竟一時語塞，場面尷尬！相反，同場的賴慰玲則大方分享與老公靠「角色扮演」來保鮮愛情，方法相當前衛！