夫妻肺片｜周吉佩驚爆分手10年後 前度突來電借錢內幕嚇窒全場

TVB節目《夫妻肺片》今晚播出的內容極具爆炸性！中年好聲音唱將周吉佩（吉吉）在節目中驚爆與前度的震撼往事，指對方在分手十多年後突然來電，更在最近傳訊息要求借錢，複雜關係嚇窒全場嘉賓，究竟吉吉與這位前度之間發生過甚麼事？