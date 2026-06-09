夫妻肺片｜周吉佩驚爆分手10年後 前度突來電借錢內幕嚇窒全場
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TVB節目《夫妻肺片》今晚播出的內容極具爆炸性！中年好聲音唱將周吉佩（吉吉）在節目中驚爆與前度的震撼往事，指對方在分手十多年後突然來電，更在最近傳訊息要求借錢，複雜關係嚇窒全場嘉賓，究竟吉吉與這位前度之間發生過甚麼事？
吉吉自爆分手史嚇到口窒窒
在節目「夫妻互片」環節中，眾人探討「分手後能否與前度做朋友」，吉吉一談及自己的「分手史」已緊張到「窒晒偈」，引來全場瘋狂取笑。他自爆與一位前度分手長達十多年，而且在自己已婚之後，竟突然收到對方來電，對方更在電話中解釋當年「突然消失」的分手原因，讓現場所有人好奇心爆發，瘋狂追問究竟。
前度來電解釋分手原因「突然唔鍾意」
面對全場嘉賓的追問，吉吉尷尬地重述前度的解釋，原來對方當年分手的理由極其簡單，吉吉說：「佢解釋就係突然間唔鍾意咯」。他補充，前度表示對當年的處理方式感到很內疚，更稱：「佢話好 Guilty，想講番清楚件事，唔想終老有遺憾。」這番遲來的「坦白」讓在場人士都感到相當錯愕。
吉吉竟任前度婚禮司儀 老婆都識對方
故事的發展愈來愈曲折，吉吉更爆出原來自己的老婆也認識這位前度，而他本人甚至還擔任了前度的婚禮司儀！此話一出，莊思敏立即突破盲點，尖銳地追問：「成長片段有冇你呀？」嚇得吉吉只能尷尬回應「唔係好記得咯」。他承認至今仍與前度有聯絡，但接下來的發展才是最令人嘩然的部分。
前度最近短訊竟為借錢 網民嘩然
當大家以為故事已經夠震撼時，吉吉拋出最終爆彈，透露最近收到對方的短訊，內容竟是：「因為佢問我借錢！」引來全場嘩然！網民對此議論紛紛，留言指情節太誇張：「呢個前度都好極品，消失十幾年一出現就借錢？」、「吉吉老婆都好大方，竟然俾老公做前度婚禮MC！」、「莊思敏個問題問得好應！成長片段有你真係毛骨悚然！」、「想知最後有冇借到！今晚一定要睇！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期