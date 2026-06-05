夫妻肺片｜雨僑爆羅力威超浪漫求婚！竟著睡衣兼字醜勁爆笑

雨僑在節目《夫妻肺片》中，首次公開老公羅力威當年超浪漫的求婚過程，現場佈置媲美電影場景，羨煞旁人！但雨僑隨即無情大爆料，指這個完美求婚竟有兩大爆笑缺陷，不但字跡核突，羅力威更身穿睡衣現身？這段充滿反差的經歷，讓全場哭笑不得！