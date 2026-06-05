夫妻肺片｜雨僑爆羅力威超浪漫求婚！竟著睡衣兼字醜勁爆笑
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雨僑在節目《夫妻肺片》中，首次公開老公羅力威當年超浪漫的求婚過程，現場佈置媲美電影場景，羨煞旁人！但雨僑隨即無情大爆料，指這個完美求婚竟有兩大爆笑缺陷，不但字跡核突，羅力威更身穿睡衣現身？這段充滿反差的經歷，讓全場哭笑不得！
羅力威電影級求婚曝光 蠟燭路配琴聲勁浪漫
雨僑透露，當日她回到羅力威家中，發現大門沒有鎖，屋內傳來琴聲和小提琴聲，氣氛相當神秘。她推門一看，只見地上用蠟燭鋪成了一條浪漫小路，引領她前進。跟隨著羅力威準備好的指示，雨僑最終找到了一隻戒指盒，以及一張寫著「可唔可以嫁畀我」的字條。面對如此精心的佈置，兩人最終感動落淚相擁，場面極度浪漫。
雨僑無情踢爆兩大笑點 竟著睡衣兼字體核突
正當大家沉醉在這個浪漫故事時，雨僑卻話鋒一轉，指出了兩大爆笑位！她先是吐槽老公：「啲字好核突」，然後更驚人地爆料：「羅力威著住睡衣行出嚟」！原來這位樂壇才子在如此重要的時刻，竟然是以一身居家睡衣造型現身，完美主義的浪漫場景瞬間崩壞，其「估你唔到」的作風果然名不虛傳，引發全場爆笑。
羅力威親臨錄影廠陪開工 暖男人夫天花板行為曝光
雖然求婚過程充滿反差萌的笑點，但羅力威的暖男本質卻是無容置疑。節目中更揭露，原來羅力威當天親自來到錄影廠，全程陪伴老婆雨僑錄影，以行動支持太太。這個「估你唔到」的驚喜現身，再次印證了他對雨僑的愛護，被現場眾人封為「暖男人夫天花板」，盡顯夫妻恩愛之情。
網民笑爆讚反差萌：「呢啲先係真實嘅浪漫！」
網民對羅力威的「睡衣求婚」反應極為熱烈，紛紛笑言這對夫妻太可愛。留言包括：「著住睡衣求婚真係笑死！羅力威估你唔到！」、「前面聽到好感動，點知後面係笑話，呢對好得意！」、「呢啲先係真實嘅浪漫，有啲蝦碌位先夠貼地。」、「雖然字醜又著睡衣，但肯花心思佈置已經贏晒啦！」、「最後仲要陪老婆開工，暖男認證！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期