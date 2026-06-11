夫妻肺片｜羅泳嫻自爆老公扮牛郎增情趣！麥玲玲一句話寸爆吳若希
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最新一集《夫妻肺片》人妻團大爆閨房秘聞！羅泳嫻驚爆會與老公大玩角色扮演，老公更試過扮「牛郎」增加情趣，露骨情節惹來全場嘩然。另一邊廂，麥玲玲分享務實婚姻觀時，竟突然將矛頭指向吳若希，一句神回覆暗寸對方，令吳若希一臉無奈，場面相當精彩！
羅泳嫻驚人分享 老公扮牛郎玩角色扮演
在探討夫妻情趣的環節，羅泳嫻語出驚人，大方自爆會和老公玩「角色扮演」來維持新鮮感。她更分享一次超激經歷，指老公曾扮演「牛郎」並向她搭訕問：「小姐你一個人呀？」此番大膽分享隨即惹來全場無限聯想及嘩然，沒想到外表斯文的羅泳嫻，與老公的私下互動竟如此火辣刺激。
麥玲玲務實派 多謝老公幫手睇公司盤數
相較於羅泳嫻的激情浪漫，麥玲玲則展現出極為務實的一面。當被問到要多謝老公甚麼時，她的答案竟然與公司業務有關：「多謝睇晒咁多間公司盤數」。麥包即時取笑她：「你搵老公定搵助理？」玲玲姐隨即反擊，力證老公的重要性：「你問佢上個月電費幾多，佢即刻答到你㗎。當你遇到就知個重要性。」
麥玲玲神指向吳若希 暗寸對方成日鬧老公
節目氣氛高潮迭起，當玲玲姐分享夫妻間提供情緒價值的話題時，談到「你有冇批評佢」時，她的雙手竟不自覺地指向了吳若希，引發全場爆笑。吳若希一臉無奈地問：「點解要指住我啫？」玲玲姐則神回：「你可能好畀到情緒價值佢（你老公），因為你成日鬧佢。」暗寸吳若希經常批評老公，場面最終更演變成「吳若希批判大會」，相當啜核。
網民大讚人妻團：呢集內容好真實！
節目中人妻們的真情分享引起網民熱烈討論。「羅泳嫻禾稈冚珍珠，估唔到佢哋咁玩得！」、「玲玲姐太好笑了，搵個老公幫手睇數，好實際！」、「吳若希無辜中槍個樣好好笑，玲玲姐真係轉數快！」、「呢集啲人妻分享好真實又好爆笑，好睇！」、「老公扮牛郎呢招要學嘢！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期