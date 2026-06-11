夫妻肺片｜羅泳嫻自爆老公扮牛郎增情趣！麥玲玲一句話寸爆吳若希

最新一集《夫妻肺片》人妻團大爆閨房秘聞！羅泳嫻驚爆會與老公大玩角色扮演，老公更試過扮「牛郎」增加情趣，露骨情節惹來全場嘩然。另一邊廂，麥玲玲分享務實婚姻觀時，竟突然將矛頭指向吳若希，一句神回覆暗寸對方，令吳若希一臉無奈，場面相當精彩！