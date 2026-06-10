夫妻肺片｜莊思敏驚爆遭好姊妹撬牆腳！借錢畀小三租愛巢收示威電話？
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莊思敏在10日晚播出的《夫妻肺片》中，投下超震撼彈，自揭曾慘遭好姊妹撬牆腳，最離譜的是，該名「小三閨蜜」竟用她借出的錢，與其前度共築愛巢！莊思敏更收到對方的示威電話，雙重背叛的曲折情節令全場嘩然，究竟友情與愛情可以有多脆弱？
莊思敏自揭收第三者示威電話 「不如你放手啦」
節目中，被形容為「鱷魚頭老襯底 No.1」的莊思敏，分享了一段極度心碎的往事。她透露曾親自接到第三者打來的電話，對方更囂張地直接示威：「不如你放手啦！」更讓她震驚的是，她發現該名小三與前度已在外租了一個小安樂窩秘密約會，而這一切都發生在她毫不知情的情況下，背叛來得猝不及防。
驚人真相曝光 小三竟是好姊妹兼問佢借錢
當全場女嘉賓追問小三身份時，莊思敏淡定揭曉了一個更驚人的真相，直言：「係我個女仔 Friend 嚟。」最荒謬的是，原來這位好姊妹用來支付愛巢按金的錢，竟然是向莊思敏本人借來的！這個超乎想像的劇情，令全場再度陷入嘩然，嚇到「定晒格」的何依婷忍不住追問：「你（會）借錢畀佢，都好熟喎其實。」莊思敏的經歷完美演繹了何謂「引狼入室」。
網民狠批賤男渣女 「防火防盜防閨蜜原來係真」
莊思敏的悲慘經歷引發網民熱烈討論，紛紛狠批其前度與閨蜜的行為。網民留言洗版：「太誇張！借你嘅錢去同你條仔租屋？電影都唔敢咁拍！」、「防火防盜防閨蜜原來係真嘅！」、「莊思敏EQ好高，如果係我應該已經癲咗。」、「呢個所謂『朋友』真係好恐怖，心機重到呢。」、「個男人都唔係好人，一對賤人！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期