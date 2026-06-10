夫妻肺片｜莊思敏驚爆遭好姊妹撬牆腳！借錢畀小三租愛巢收示威電話？

莊思敏在10日晚播出的《夫妻肺片》中，投下超震撼彈，自揭曾慘遭好姊妹撬牆腳，最離譜的是，該名「小三閨蜜」竟用她借出的錢，與其前度共築愛巢！莊思敏更收到對方的示威電話，雙重背叛的曲折情節令全場嘩然，究竟友情與愛情可以有多脆弱？