夫妻肺片｜蕭正楠驚爆同陳展鵬係小學同學！大讚對方：嗰時乒乓球已好叻

娛樂圈說大不大，說小不小，估不到蕭正楠（阿蕭）與陳展鵬（煎Pan）兩位視帝級人馬，竟然識於微時！在最新一集節目中，阿蕭驚爆原來自己與煎Pan是小學同級同學，這個意外的秘密，源於煎Pan自揭的一段童年頑皮往事，讓兩人的陳年關係首度曝光，震驚全場！