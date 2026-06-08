夫妻肺片｜蕭正楠驚爆同陳展鵬係小學同學！大讚對方：嗰時乒乓球已好叻
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娛樂圈說大不大，說小不小，估不到蕭正楠（阿蕭）與陳展鵬（煎Pan）兩位視帝級人馬，竟然識於微時！在最新一集節目中，阿蕭驚爆原來自己與煎Pan是小學同級同學，這個意外的秘密，源於煎Pan自揭的一段童年頑皮往事，讓兩人的陳年關係首度曝光，震驚全場！
陳展鵬自揭童年曳事 常被打到雙腳開花：成隻腳都係交叉
節目中談及上一輩多會「體罰」時，陳展鵬有感而發，自揭小時候非常頑皮，經常被長輩打。他憶述：「我記得小學著短褲，成隻腳都係交叉，幾尷尬呀。」他形容雙腳被打到「開花」，佈滿一條條的傷痕，可見當時的體罰有多嚴重。煎Pan更笑言：「我細個好曳架，你唔好睇我啲角色呀。」與他現時成熟穩重的形象形成極大反差，也為之後的驚人發現埋下伏線。
阿蕭聞言即場相認！爆料煎Pan細個已經係乒乓球高手
正當大家仍在消化陳展鵬的童年往事時，一旁的蕭正楠聽罷突然爆出一句驚人消息，指自己與煎Pan是小學同級同學！阿蕭此言一出，立即引來全場嘩然。他更憶述當年的煎Pan，大讚對方：「嗰時乒乓球已好叻。」原來在阿蕭的記憶中，小學時期的陳展鵬不只是個頑皮學生，更是一位運動健將，乒乓球技術已相當出色。這個塵封多年的秘密，讓兩位昔日同窗在鏡頭前完成了一次世紀相認。
吳若希自爆同奶奶係最佳拍檔：屋企啲嘢都係我哋女人話事
同場的吳若希亦分享了與家中長輩的相處之道，她自揭與奶奶關係極好，形容二人是「最佳拍檔」。她更自爆在家中與奶奶聯手「話晒事」，地位超然。吳若希說：「我奶奶係好叻嘅女人嚟，所以基本上屋企啲嘢都係我哋女人話事。」她又補充：「同埋我奶奶好識得交位畀我。」言談間流露出對奶奶的尊重與欣賞，婆媳關係相當融洽，與傳統觀念中的婆媳角力截然不同。
網民驚訝：估唔到佢哋識咗咁耐！
蕭正楠與陳展鵬的同學關係曝光後，網民都表示非常驚訝。不少人留言：「吓？佢哋兩個係同學？個世界真係細！」、「好想睇佢哋細個啲相，一定好搞笑。」、「煎Pan細個好曳，但乒乓球好叻，反差好大喎！」更有網民感嘆緣份的奇妙：「估唔到佢哋識咗咁耐！」、「緣份好奇妙，兜兜轉轉喺娛樂圈撞返。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期