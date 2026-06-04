夫妻肺片｜譚俊彥霸氣禁老婆工作！自揭心酸原因：嗰啲委屈等我受！
譚俊彥自爆獨力養家 坦言財政壓力大增
節目上，譚俊彥坦言自從有了小朋友後，家庭的財政壓力確實大增，但他依然堅持獨力養家，將整個家庭的重擔一力扛起。當被問到為何不讓曾是演員的太太重返幕前幫補時，阿譚堅定地表示反對。他直言不願太太外出工作，尤其是重返演藝圈，這份堅持源於他對太太的極致保護，寧願自己辛苦百倍，也不想她再受半點委屈。
阿譚護妻情深剖白 「委屈我去承受」
原來，譚俊彥的太太以前也是一名演員，阿譚深知演藝工作背後要承受的巨大壓力和辛酸。他因為自己也經歷過，所以更不忍心讓太太再次面對圈中的種種無形壓力。他在節目中罕有地真情流露，眼泛淚光地說出護妻宣言：`「嗰啲委屈我去承受喇，佢負責屋企另一啲嘢（咪得咯）。」`這番話並非出於控制，而是出於最深層次的愛與體恤，希望為妻子撐起一把保護傘，讓她能安心地在家庭中找到自己的位置，遠離昔日工作的風雨。
曾窮到冇錢交租 變賣心頭好學懂理財
譚俊彥之所以有如此強的責任感和承擔，與他年輕時的經歷不無關係。他自爆年輕時曾陷入逆境，試過窮到連租金都交不起，最後被迫變賣自己的心頭好來應急。正是這段艱苦的歲月，讓他深刻體會到金錢的重要性和理財的必要性，並從此學懂不能「先使未來錢」。這段經歷磨練出他今天腳踏實地、為家庭努力奮鬥的個性，也讓他更懂得珍惜和保護自己所愛的人。
網民激讚真男人：呢啲老公邊度搵？
譚俊彥的深情剖白引來網民熱烈迴響，紛紛大讚他是「真男人」。網上留言區被讚美的聲音洗版：`「好感動！譚俊彥唔係大男人，係真正愛錫老婆嘅男人！」`，他那句金句更觸動無數人心：`「『啲委屈等我受』呢句真係好man，聽到都眼濕濕。」`，不少網民認為他的決定充滿智慧與愛：`「做過同行先會明白當中嘅辛酸，佢係用自己嘅方式去保護老婆。」`，也有人表示理解他的價值觀：`「捱過窮先知錢嘅重要，更加知家庭嘅重要，阿譚好有擔當！」`，更有女網民羨慕地說：`「佢老婆真係好幸福，有個咁錫自己嘅老公。」`