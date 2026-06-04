夫妻肺片｜譚俊彥霸氣禁老婆工作！自揭心酸原因：嗰啲委屈等我受！

視帝譚俊彥（阿譚）在4日晚播出的《夫妻肺片》中，繼上集自爆人工全數上繳後，再拋出震撼宣言，坦承不想老婆外出工作！此番「霸氣護妻」言論背後，原來並非大男人作祟，而是藏著一段不為人知的心酸原因，他更情深剖白：「嗰啲委屈我去承受喇」，感動全場。