夫妻肺片｜陳展鵬通宵拍劇再湊女！為愛女包巾搞到天光勁崩潰？

視帝陳展鵬（煎Pan）幕前鐵漢形象深入民心，私下卻是個柔情爸爸！他在節目中分享初為人父的辛酸史，憶述當年拍攝《鐵拳英雄》時，試過凌晨四、五點才收工回家，但仍強撐睡意幫手湊女，結果為一件小事搞到天光，場面狼狽又搞笑。究竟是甚麼事讓這位鐵漢都感到崩潰？