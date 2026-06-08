夫妻肺片｜陳展鵬通宵拍劇再湊女！為愛女包巾搞到天光勁崩潰？
廣告
視帝陳展鵬（煎Pan）幕前鐵漢形象深入民心，私下卻是個柔情爸爸！他在節目中分享初為人父的辛酸史，憶述當年拍攝《鐵拳英雄》時，試過凌晨四、五點才收工回家，但仍強撐睡意幫手湊女，結果為一件小事搞到天光，場面狼狽又搞笑。究竟是甚麼事讓這位鐵漢都感到崩潰？
煎Pan凌晨收工硬撐湊女 一塊包巾搞足幾粒鐘
陳展鵬在節目中憶述，當年太太單文柔剛生完女兒，他正忙於拍攝劇集《鐵拳英雄》。有一次他凌晨四、五點才回到家，本應疲憊不堪，但仍堅持幫忙照顧女兒。他以為自己學過為BB包巾的技巧，應該應付自如，豈料卻遇上意想不到的難題。他苦笑說：「我以為學過為幫BB包巾便很容易，豈料因為『塊布短咗』，結果搞到朝早七、八點。」一個簡單的動作，因為工具尺寸不合，讓他這位新手爸爸手忙腳亂了數小時，完全沒有休息時間，認真陰公。
鐵漢柔情自認享受湊仔樂 陳展鵬：成個節奏變晒
雖然湊女過程充滿辛酸，但陳展鵬坦言自己非常享受成為父親後的轉變。他承認自從當上爸爸後，以往自由自在的「Me time」幾乎絕迹，生活節奏完全改變。不過，他不但不覺得這是一種犧牲，反而樂在其中。他笑著分享心境轉變：「我以前不嬲鍾意去邊就邊，依家係完全成個節奏變晒，我 Enjoy 嘅。」一字一句都流露出對家庭的愛與承擔，展現出鐵漢柔情的一面。
拍《鐵拳英雄》時正值單文柔生B 煎Pan事業家庭兩邊走
陳展鵬分享的這段「包巾辛酸史」，正值他演藝事業其中一個繁忙時期。當時他擔正主演的劇集《鐵拳英雄》正在密鑼緊鼓地拍攝，工作壓力巨大，而家中則有剛分娩的太太單文柔和初生女兒需要照顧。在事業與家庭之間兩邊走，對體力及精神都是極大考驗。即使在通宵拍攝後，他仍堅持分擔育兒責任，雖然過程狼狽，卻也印證了他作為丈夫和父親的盡責與愛護。
網民大讚好爸爸：「睇得出佢好錫個女！」
煎Pan的分享引起網民熱烈討論，不少人都大讚他是個好爸爸。有網民留言：「煎Pan真係好男人，拍劇咁辛苦都堅持返屋企湊女！」、「鐵漢都有柔情一面，想像到佢手忙脚亂個樣，好可愛！」亦有網民被他的告白深深打動：「『我Enjoy嘅』呢句好sweet，單文柔嫁得好。」更有不少父母表示有共鳴：「做爸爸就係咁，雖然冇咗自己時間，但係值得嘅。」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期