夫妻肺片｜雨僑爆羅力威係超級豬隊友！怒轟「中晒伏」：個女對住佢就喊

歌手雨僑在節目中火力全開，大爆老公羅力威的「豬隊友事件簿」，狠批對方是「超級豬隊友」，更直言與他結婚是「中晒伏」兼「錯晒」！雨僑列舉多項湊女罪狀，令身處現場的羅力威極度尷尬，只能以笑遮醜。究竟羅力威做了甚麼，讓雨僑怨氣大爆發？