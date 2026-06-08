夫妻肺片｜雨僑爆羅力威係超級豬隊友！怒轟「中晒伏」：個女對住佢就喊
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歌手雨僑在節目中火力全開，大爆老公羅力威的「豬隊友事件簿」，狠批對方是「超級豬隊友」，更直言與他結婚是「中晒伏」兼「錯晒」！雨僑列舉多項湊女罪狀，令身處現場的羅力威極度尷尬，只能以笑遮醜。究竟羅力威做了甚麼，讓雨僑怨氣大爆發？
雨僑目擊心碎一幕 女兒大字型爆喊羅力威坐隔離撳手機
雨僑分享了一件讓她印象深刻的事件，她說試過沖完涼出來，竟見到女兒「大字型」攤在地上瘋狂大哭，而老公羅力威則直接「放棄」育兒，安然地坐在旁邊撳手機，對女兒的哭喊聲置若罔聞。這個畫面讓雨僑既心痛又無奈，也成為羅力威「豬隊友」行為的鐵證。她更爆料，只要自己一離開，女兒就會對著羅力威爆喊，父女關係似乎相當緊張，難怪雨僑會如此勞氣。
雨僑狠批嫁錯郎：「中晒伏」兼「錯晒」！
對於老公的湊女表現，雨僑毫不留情地給予負評。她直言：「開頭覺得呢個男人可付託終身，同埋可以做爸爸，點知錯晒，佢係超級豬隊友嚟，我只要一行開我個女就喊。」雨僑用「中晒伏」和「錯晒」來形容這段婚姻，雖然帶點玩笑意味，但也反映出媽媽在育兒路上的無奈與辛酸。除了之前分享過的「亂髮阿女」小學面試事件，這次再添新證據，讓羅力威的「豬隊友」形象更加深入民心。
奶奶都嚇窒！雨僑笑言想同奶奶講：佢個仔日日都咁對個孫
羅力威的「豬隊友」行為不只老婆看不過眼，就連親生媽媽都曾被嚇到。雨僑笑言，羅媽媽都曾被羅力威對待孫女的方式嚇窒，可見其行為有多「出眾」。雨僑更搞笑地表示，很想跟奶奶（羅媽媽）說：「其實佢個仔日日都咁對佢個孫。」這番爆笑的言論，一方面緩和了現場的火藥味，另一方面也側面證實了羅力威在育兒方面確實需要多多學習，連最親的家人都看不過眼。
網民笑爆留言：「羅力威求生欲=0」
雨僑的連環控訴引來網民爆笑，紛紛留言食花生。有網民笑說：「笑死，羅力威喺現場個樣一定好尷尬！」、「雨僑講得好中，好多爸爸都係咁，直接放棄！」不少媽媽級網民深有同感：「『中晒伏』呢句太真實，媽媽們表示深有同感。」更有網民替羅力威擔心：「求羅力威心理陰影面積，返屋企要跪玻璃啦！」、「羅力威嘅求生欲等於零！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期