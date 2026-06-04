夫妻肺片｜視帝馬國明自爆終極寵妻術！出糧戶口竟加阿媽名震驚全場？
視帝馬國明驚爆三人聯名戶口
在節目中，當一眾主持與嘉賓馬國明、譚俊彥、陳敏之、連詩雅等討論家庭財政大權時，兩位視帝都表示財政權全交給老婆。不過馬國明的做法卻是與別不同，他淡定透露自己的出糧戶口，是一個與太太及媽媽共享的三人聯名戶口，更衝擊的是，戶口內的所有錢都是由他一人負責存入。這個超越一般人想像的「終極上繳」模式，令在場人士無不驚訝，譚俊彥等嘉賓更即時封他為「絕種生物好男人」，讚嘆其對家庭的付出與承擔。
馬國明親解怕煩真相 「錢都係我出」
面對全場的讚譽，馬國明靦腆地解釋，這個驚人的安排其實源於他「怕煩」的性格。他表示，與其要處理複雜的家用轉帳、給予父母生活費等瑣事，不如直接設立一個三人聯名戶口，讓太太和媽媽可以隨時按需要提用，而他自己則專心工作賺錢。他強調：`「裏面所有錢都是馬明自己出」`，這個看似怕麻煩的舉動，實質是將家庭的財政自由度與信任度最大化，將對妻子和母親的照顧，用最直接簡單的方式實踐，再次印證其愛家好男人的形象。
馬國明愛妻號形象深入民心
馬國明自與湯洛雯結婚以來，其「愛妻號」形象一直深入民心，在不同場合都毫不掩飾對太太的寵愛。這次在節目中公開的「三人聯名戶口」，更是將他愛家、孝順的形象推向極致。這種同時照顧妻子與母親的理財方式，在現代社會中極為罕見，不僅需要強大的經濟能力作後盾，更需要妻子與母親之間有著極佳的婆媳關係與互信。馬明的做法，無疑為「好老公」與「好兒子」的定義，寫下了全新的註解，也讓外界看見他對家庭的獨特承擔方式。
網民熱議「絕種好男人」：湯洛雯嫁得好！
節目播出後，網民隨即對馬國明的「三人戶口」展開熱烈討論，並一面倒地大讚。不少網民留言力撐：`「馬明真係絕世好男人，要照顧老婆又要照顧阿媽，一個戶口搞掂晒，好聰明！」`，更有網民指出這背後需要極大的信任：`「湯洛雯同奶奶共用一個戶口？婆媳關係肯定好好先得！」`，亦有人將之與其他男性作比較：`「有啲男人連自己戶口都唔想俾老婆知，馬明直頭加埋阿媽名，呢啲叫承擔！」`，有粉絲則精闢分析：`「『怕煩』其實係最大嘅愛，即係錢銀嘢你哋話事，我負責搵錢就得。」`，大家都表示：`「想知靚湯（湯洛雯）點睇，真係好幸福！」`