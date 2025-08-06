《奇情谷》驚爆少女被鬼搞想嫁鬼！｜催眠師Tim Sir靠「爆粗」驅魔 揭心酸真相震驚全場

TVB全新節目《奇情谷》昨晚（5日）播出一集，內容再度震碎三觀！節目請來現代催眠師Tim Sir，分享一宗超奇特個案，有少女聲稱被鬼搞，更揚言要嫁給其中一隻鬼，家人束手無策。最令人意想不到的是，Tim Sir竟靠「講粗口」與少女溝通，成功為她「驅鬼」，究竟這場靈異事件背後，隱藏著怎樣令人心酸的真相？