《奇情谷》驚爆少女被鬼搞想嫁鬼！｜催眠師Tim Sir靠「爆粗」驅魔 揭心酸真相震驚全場
《奇情谷》Tim Sir憶述驅鬼實錄 少女稱被3隻鬼纏身
節目中，催眠師Tim Sir分享了一宗印象深刻的求助個案。他憶述，當時接到事主家姐的求助，對方焦急地聲稱妹妹有濫藥習慣，而且疑似「被鬼搞」，情況非常嚴重。Tim Sir到場後發現，少女對他充滿敵意，完全無法建立信任，令催眠無法進行。為了打破僵局，Tim Sir觀察到少女習慣用粗口溝通，於是決定「以其人之道還治其人之身」，用粗口與她對話，竟然成功打開了她的心房。少女隨後娓娓道來，稱自己被三隻鬼纏身，其中一隻鬼更聲言要娶她為妻，情節比電影更誇張，令在場的吳若希、火火等主持都聽到目瞪口呆。
催眠揭心酸真相 全因渴望家人關注
當成功建立信任後，Tim Sir便引導少女進入催眠狀態，探索其潛意識。在催眠過程中，真相終於水落石出，原來所謂的「撞鬼」事件，根源於少女內心極度渴望得到家人的關注。她同時透露自己一直夢想成為一名護士，但因為過去的經歷而感到自卑，擔心自己永遠無法實現夢想。了解心結後，Tim Sir透過催眠為她注入大量正面心理暗示，鼓勵她追尋理想。經過僅僅三次治療後，少女判若兩人，不但變得積極正面，更主動報讀護士相關課程，數年後成功實現夢想，成為一名註冊護士，結局相當勵志。
火火分享網民奇案 默念「我好瘦」激減18公斤
節目「有料報」環節中，主持火火亦分享了另一宗與潛意識力量有關的奇聞。一名叫尤里爾（Leaha Ureel）的女網民，在網上分享自己靠「自我催眠」成功減肥的經歷，影片吸引高達4,000,000次觀看。她聲稱自己沒有刻意節食或運動，只是每天不斷對自己說「我好瘦、我好瘦」，結果真的在不知不覺間成功減掉了18公斤。Tim Sir解釋，這方法類似在潛意識中植入信念，當大腦相信「自己很瘦」時，便會潛移默化地改變身體的行為模式，從而推動自己達成目標，印證了潛意識的強大力量。
網民熱議催眠神奇力量：簡直係人生重啟！
節目播出後，催眠的神奇功效隨即引起網民洗版式討論，反應極為熱烈。不少網民對少女的經歷感到震驚又感動，紛紛留言：「個女仔最後做到護士真係好勵志，聽到眼濕濕！」、「用粗口溝通呢招好癲但又好work，高手在民間！」、「原來所謂撞鬼好多時都係心理病，要多啲關心身邊人」。亦有網民對自我催眠減肥法大感興趣：「每日同自己講『我有錢』唔知會唔會發達？」、「聽日開始試！每日默念『我好瘦』一百次！」、「信則有，不信則無，但心理暗示嘅力量真係唔可以睇少！」。