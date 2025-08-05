殯儀師驚爆富豪死後玩法！｜家族龕位豪裝30個骨灰盅 凶宅清潔撞鬼實錄嚇壞吳若希！

TVB節目《奇情谷》昨晚（4日）邀請兩位殯儀統籌師大爆行業秘聞，內容極度震撼！嘉賓Joe驚爆有錢人家庭竟會選購「家庭裝」骨灰龕位，一個位最多可放30個骨灰盅，實行「共冶一爐」！另一嘉賓Keith更分享清潔凶宅的恐怖經歷，不但要處理腦漿血漬，更遇上亡魂回魂在米缸留下掌印的靈異事件，嚇到主持吳若希及賴慰玲花容失色，究竟當中還有甚麼不為人知的內幕？