殯儀師驚爆富豪死後玩法！｜家族龕位豪裝30個骨灰盅 凶宅清潔撞鬼實錄嚇壞吳若希！
Keith分享凶宅清潔撞鬼實錄
節目中最令人毛骨悚然的，莫過於殯儀師Keith分享的凶宅清潔經歷。他憶述曾接過一單個案，客人堅持要在先人「回魂」前，將亡父家中的雜物全部丟棄。雖然Keith曾建議客人等待回魂夜過後再處理，但對方相當堅持，團隊只好照辦。豈料翌日，Keith便收到該名客人的求助電話，對方驚慌地表示亡父在夢中質問他為何丟掉所有東西。Keith聽後冷靜地指導對方：「我叫佢去廚房睇下米缸有無異樣，佢話見到有一個掌印。」他解釋，相傳老人家回魂時，會用手量度米缸，看看家中後人是否糧食充足。最後他建議客人紮一套紙紮雜物燒給亡父，以求心安。Keith更補充，在所有凶宅清潔工作中，最難處理的就是腦漿以及難以辟除的濃烈血腥味，畫面感極強，令在場人士無不心驚膽顫。
殯儀師Joe揭富豪死後奢華玩法
除了靈異故事，另一位嘉賓Joe亦大爆有錢人家庭在處理身後事上的驚人手筆。他透露，富貴人家在選購骨灰龕位時，不僅要求豪華，更偏愛選購「家庭裝」骨灰龕位。Joe詳細解釋：「佢哋會搵私營骨灰龕場，貪佢可以揀喜歡嘅位置，價錢當然亦會貴。龕場仲會提供家族位，可以放到4到30個骨灰盅。」這種讓整個家族成員的骨灰都能「共冶一爐」的做法，讓主持人大開眼界，感嘆貧富差距原來在陰間依然存在。這種將整個家族凝聚在一起的安排，與一般市民的處理方式形成強烈對比，盡顯奢華氣派。
Joe自爆入行辛酸獲黃子華破地獄
原來嘉賓Joe的入行經歷亦相當有戲劇性。他透露自己原本在名店從事奢侈品銷售長達十多年，因疫情影響而轉行。他認為兩個行業有共通點：「殯儀業同賣奢侈品一樣，都係好需要尊重客人嘅行業。做咗名店十幾年，帶返個服務去殯儀業，有意想不到效果。」不過，轉行初期他飽受歧視，兼職公司的同事經常在他背後閒言閒語，嘲諷他「發埋啲死人財」。直至電影《破．地獄》上映後，情況才180度轉變，朋友們不再避諱與他吃飯，甚至在聚會上他會成為焦點，讓他笑言自己猶如被黃子華的角色「破地獄」拯救，成功走出事業低谷。
吳若希賴慰玲嚇到七情上面
面對兩位嘉賓接連爆出震撼的行業秘聞，主持吳若希（Jinny）及嘉賓主持賴慰玲的反應成為全晚焦點。當聽到Keith講述凶宅清潔時撞見米缸掌印的靈異事件，以及處理腦漿血漬的細節時，兩人嚇得花容失色，不時倒抽一口涼氣，面部表情盡顯驚恐，完全是「七情上面」。而Joe所提及的富豪「家庭裝」骨灰龕位，亦讓她們驚訝得目瞪口呆。兩位主持的真實反應，完全表達了觀眾的心聲，令整個節目的奇情及驚嚇指數推至頂點，氣氛極度緊張刺激。