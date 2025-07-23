奇情谷｜大愛成眾人母親家居補習變托兒養70學生 親生女兒被疏忽成童年創傷感悔疚

由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持，TVB Plus（82台）全新直播一小時節目《奇情谷》，前晚（21日）主題為「奇蹟補習社」，請來珊珊（化名）講述自己的奇情遭遇。珊珊在馬來西亞出生，一出世生父坐監、生母走佬，可幸遇上善心養母，令她命運逆轉。她嫁到香港為生計開辦奇蹟補習社，包食包住包管教，全盛時期70個學生，卻想不到賠上跟女兒的關係。