奇情谷｜大愛成眾人母親家居補習變托兒養70學生 親生女兒被疏忽成童年創傷感悔疚
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港媽善心變成負擔 補習社從10變70人
珊珊的大愛包容傳承自養母，她在節目中透露養母本身已經有8個仔女，一直靠幫人洗衫養活一家，她說︰「養母好錫我，錫我仲多過佢啲仔女，我喺一個好有愛嘅環境下成長。」
珊珊後來嫁到香港生下兩女，原本生活美滿，可惜好景不常丈夫失業。珊珊便膽粗粗開辦居家補習社希望幫補家計，她說︰「諗住可以照顧到兩個女，又做到嘢。」輾轉間家長們口耳相傳，高峯期有70個學生。漸漸發展成包伙食、托兒兼寄宿服務。
親女在家變客人 生日會成痛苦回憶
雖然解決生計，但補習社令兩名女兒蒙上童年陰影，她無奈說︰「原本以為多啲小朋友可以陪兩個女，但佢哋大個同我講係唔開心。無小朋友鍾意同人share媽咪，每次買玩具都要同人分享，連禮拜六日去街，都要帶住其他小朋友，對佢哋嚟講係虧欠。」大女Bobo每年的生日，更加成為母女間的一道鴻溝，珊珊語帶悔疚表示︰「大女聖誕節生日，我將佢嘅生日會變成聖誕party，後來睇返生日會嘅相先發覺，佢係唔開心。」
丈夫背叛雪上加霜 母女關係跌至谷底
上天對珊珊的考驗沒停下來，發覺老公有外遇，最後他更賣掉住所挾款私逃。遭逢巨變不單令珊珊不知所措，更令大女Bobo萌生自殺念頭、細女變成自閉。可幸獲家長接濟度過難關。
女兒電話告白震撼全場 童年創傷令人淚下
節目尾聲請來大女Bobo透過電話真情剖白，珊珊聽到女兒的聲音已哭成淚人，Bobo講到跟媽咪的關係時說︰「由難過去到傷心變成失望，好難忘成間屋變成補習社，嗰時諗唔知係咪成世間屋都係咁，會覺得畀人瓜分咗媽咪。對補習社印象最深刻嘅係每日入屋要講30次『唔該借借』先行到返房；沖涼嗰陣唔可以唱歌，因為一行出廁所就會全部人望住你。最唔開心係同佢啲學生一齊受罰，學生可以返屋企，自己就要繼續罰。」Bobo慨嘆一人只有一個童年，亦理解母親捱了好多難關，她補充說︰「所以我哋一齊好好努力，希望我早死過你，等我生命每一日都有你出現。」