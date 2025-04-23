奇情谷｜港版「天王嫂訓練班」掌舵人爆料 豪門揀媳婦竟然要識踎？
《奇情谷》Vivian 服務年薪百萬專業人士
Vivian經營婚配公司，專為有頭有面但又不想張揚的上流社會人士，物色門當戶對的對象。一身貴氣打扮的Vivian，服務對象為30歲以上、月入十萬以上（年薪百萬）的專業人士。除了配對，Vivian還為客人打造配合身份的形象，她以火火為例說︰「就算你月入百萬，都會睇埋full picture啦，睇下係咪需要喺形象幫手啦，例如着衫、配襯同髮型呢方面。」Vivian補充會員要簽署法律文件證明單身，另外會有法律團隊作資產審查。
有客戶要求女士有潤滑腳踭
Vivian表示有客人會對配對的另一半有特別要求，她就分享了不少有趣經歷︰「呢個特別case係有個客鍾意睇女士腳踭，佢要求一定要好潤滑，最後都搵到匹配對象。亦有人特別要求整容樣。」她講到一單豪門貴婦為兒子找老婆的case，囝囝私底下表示要求找內地人做太太，Vivian說︰「搵到一位合適嘅女仔有鄉音、好有農村味，我哋有類似『天王嫂訓練班』嘅服務，同個女仔改造晒形象同言談，之後囝囝帶位女仔去見家長。」
踎泳池邊洗衫竟成加分項
Vivian直言萬事俱備，惟一改變不到的是對方踎的習慣，卻想不到成為賣點，她續說︰「本身奶奶唔係咁鍾意女仔嘅包裝，但係見到佢食完飯執拾手尾，爭啲入廚房洗埋碗。之後仲要喺泳池踎喺度洗衫，佢以為係溪澗。奶奶從未見過咁得意嘅女仔，又見阿仔咁鍾意個女仔，終於成為白雪公主故事。」她補充不少豪門找媳婦都着重「好生養」，希望財富可以連綿延續。
西班牙超市約炮要放呢樣嘢
此外，節目中介紹西班牙超市速配交友法，於購物車內倒放菠蘿代表單身、放滿蔬菜表示想健康發展一段長期關係、如果放朱古力或者其他糖果，就代表純粹約炮。GM自爆求學時期有一間自修室有類似玩法，他眉飛色舞說︰「呢間自修室有『學界蘭桂坊』稱號，好多青年人去識朋友，方法係lunch time時間喺枱放一支筆，打開蓋代表available、合埋蓋表示occupied、無筆就係專心溫書喇。」GM笑言是該自修室特定文化，其餘未必適用。