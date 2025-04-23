奇情谷｜港版「天王嫂訓練班」掌舵人爆料 豪門揀媳婦竟然要識踎？

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TVB Plus直播節目《奇情谷》由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播出，昨晚（22日）主題為「你揀我、我揀你、上流揀媳婦」，就請來另類港版「天王嫂訓練班」掌舵人Vivian擔任「奇情嘉賓」。

《奇情谷》Vivian 服務年薪百萬專業人士

Vivian經營婚配公司，專為有頭有面但又不想張揚的上流社會人士，物色門當戶對的對象。一身貴氣打扮的Vivian，服務對象為30歲以上、月入十萬以上（年薪百萬）的專業人士。除了配對，Vivian還為客人打造配合身份的形象，她以火火為例說︰「就算你月入百萬，都會睇埋full picture啦，睇下係咪需要喺形象幫手啦，例如着衫、配襯同髮型呢方面。」Vivian補充會員要簽署法律文件證明單身，另外會有法律團隊作資產審查。

奇情谷 這集的「奇情嘉賓」Vivian曾為不少豪門及望族作婚配。（圖片來源：TVB Plus）
這集的「奇情嘉賓」Vivian曾為不少豪門及望族作婚配。（圖片來源：TVB Plus）

有客戶要求女士有潤滑腳踭

Vivian表示有客人會對配對的另一半有特別要求，她就分享了不少有趣經歷︰「呢個特別case係有個客鍾意睇女士腳踭，佢要求一定要好潤滑，最後都搵到匹配對象。亦有人特別要求整容樣。」她講到一單豪門貴婦為兒子找老婆的case，囝囝私底下表示要求找內地人做太太，Vivian說︰「搵到一位合適嘅女仔有鄉音、好有農村味，我哋有類似『天王嫂訓練班』嘅服務，同個女仔改造晒形象同言談，之後囝囝帶位女仔去見家長。」

奇情谷 Vivian（前排中）與谷主GM、吳若希、火火及花生Girls 葉靖儀、吳文懿。（圖片來源：TVB Plus）
Vivian（前排中）與谷主GM、吳若希、火火及花生Girls 葉靖儀、吳文懿。（圖片來源：TVB Plus）

踎泳池邊洗衫竟成加分項

Vivian直言萬事俱備，惟一改變不到的是對方踎的習慣，卻想不到成為賣點，她續說︰「本身奶奶唔係咁鍾意女仔嘅包裝，但係見到佢食完飯執拾手尾，爭啲入廚房洗埋碗。之後仲要喺泳池踎喺度洗衫，佢以為係溪澗。奶奶從未見過咁得意嘅女仔，又見阿仔咁鍾意個女仔，終於成為白雪公主故事。」她補充不少豪門找媳婦都着重「好生養」，希望財富可以連綿延續。

奇情谷 Vivian講到一單豪門貴婦為兒子找老婆的個案，奶奶竟因女方踎喺泳池邊洗衫，而覺得對方好得意。（圖片來源：TVB Plus）
Vivian講到一單豪門貴婦為兒子找老婆的個案，奶奶竟因女方踎喺泳池邊洗衫，而覺得對方好得意。（圖片來源：TVB Plus）
奇情谷 Vivian又指不少豪門搵媳婦都要求對方「好生養」。（圖片來源：TVB Plus）
Vivian又指不少豪門搵媳婦都要求對方「好生養」。（圖片來源：TVB Plus）

西班牙超市約炮要放呢樣嘢

此外，節目中介紹西班牙超市速配交友法，於購物車內倒放菠蘿代表單身、放滿蔬菜表示想健康發展一段長期關係、如果放朱古力或者其他糖果，就代表純粹約炮。GM自爆求學時期有一間自修室有類似玩法，他眉飛色舞說︰「呢間自修室有『學界蘭桂坊』稱號，好多青年人去識朋友，方法係lunch time時間喺枱放一支筆，打開蓋代表available、合埋蓋表示occupied、無筆就係專心溫書喇。」GM笑言是該自修室特定文化，其餘未必適用。

奇情谷 GM介紹「學界蘭桂坊」，講到眉飛色舞。（圖片來源：TVB Plus）
GM介紹「學界蘭桂坊」，講到眉飛色舞。（圖片來源：TVB Plus）

撰文：東方新地圖片來源：TVB Plus資料或影片來源：原文刊於新假期

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