奇情谷｜港版「天王嫂訓練班」掌舵人爆料 豪門揀媳婦竟然要識踎？

TVB Plus直播節目《奇情谷》由導演火火、吳若希（Jinny）及曾展望（GM）三位谷主主持，逢周一晚9點半及周二晚9點35分播出，昨晚（22日）主題為「你揀我、我揀你、上流揀媳婦」，就請來另類港版「天王嫂訓練班」掌舵人Vivian擔任「奇情嘉賓」。