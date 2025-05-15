奇情谷｜星級造型師爆當紅小鮮肉歌手暗撻17歲女助手 3大線索曝光引網民猜測
奇情谷｜陳灝而重提年輕小鮮肉歌手暗撻自己助手
資深造型師陳灝而（Janae）在娛圈打滾多年，見證唔少藝人跟造型師拍拖。她透露多年前身邊有位17、18歲靚女小助手，替一位差不多年紀男偶像歌手做化妝，她說︰「嗰時個男仔已經好出名，好多女仔鍾意。當時我已經同佢講，唔好打我小助手主意喎，人哋黃花閨女嚟㗎，可能我講咗呢句話先仲衰。」接住便發現二人開始眉來眼去，再過一段日子小助手經常以淚洗面，經驗豐富的Janae便知出事，她說︰「佢（小助手）補補吓粉去廁所到喊，最後先知發現原來真係搞咗，最後小助手辭職無做，好可惜。」自此之後Janae明令以後跟男藝人的化妝師，必須要30歲以上，已婚生仔獲優先考慮。
陳灝而更大爆該男偶像歌手嘅3大線索：「冇做歌手後先被發現好花弗」、「依家40幾歲」、「好多女fans」。
奇情谷｜網民偵探上身狂估歌手真身
對於陳灝而所提供嘅3大線料，唔少網民都紛紛猜測到底係邊位歌手：「佢咁講似係陳冠希喎，今年44」、「其實余文樂先係最符合」、「陳曉東退出歌壇之後咪好花弗囉」，更有人指出依然有以歌手身分出活動嘅吳卓羲都係人選之一。
奇情谷｜陳灝而爆為藝人做掩護事蹟
除咗在節目中重提小助手與小鮮肉歌手暗撻一事，陳灝而仲透露藝人最常前往嘅拍拖勝地：「其實佢哋通常都係跑馬地啊，一啲比較靜同低密度地方」，而吳若希亦補充道：「我知以前係會去數碼港，睇戲永遠都係數碼港。」
陳灝而亦大爆掩護嘅多數都係選美出身嘅藝人，以及曾為掩護藝人戀情嘅事蹟：「通常見到啲出入位、商場、餐廳同停車場，佢就會瞓低」，並指其實唔少相熟嘅狗仔隊會事先提醒自己跟緊佢嘅藝人，令自己可以提早準備。
奇情谷｜娛樂圈飯局大揭密
陳灝而更提及近年引起唔少人關注嘅娛樂圈飯局話題：「以我所知都有嘅，不過就唔係明碼實價嗰啲，即係啲三線藝人搵個二線或者一線咁去囉」，並表示藝人嘅工作時間較飄忽，因此飯局主要都係一個識人嘅途徑。