奇情谷｜星級造型師爆當紅小鮮肉歌手暗撻17歲女助手 3大線索曝光引網民猜測

TVB Plus全新直播節目《奇情谷》播出以來引起唔少網民關注，皆因節目每集都會邀請唔同嘉賓到場，兼大爆其圈子內嘅秘事。昨晚（13日）主題係「娛圈爆料 名媛班」，並邀請到資深造型師陳灝而（Janae）現身大談娛樂圈秘密事，Janae更在節目中大爆曾有年輕小鮮肉歌手打自己助手嘅主意……