《奇情谷》驚爆恐怖個案｜專業男士竟靠M巾獲取安全感？精神科醫生再揭病人夢遊爬出25樓險死！

TVB Plus節目《奇情谷》昨晚（11日）播出的內容再度挑戰觀眾心理極限！剛被網民踢爆與女神葉蒨文拍拖的谷主曾展望（GM）歸位主持，節目中請來精神科專科醫生麥棨諾，驚爆多宗駭人聽聞的真實個案。其中一宗竟涉及一名專業男士，因長期高壓，竟要靠向女途人索取M巾來舒緩情緒，怪異行為令人咋舌，究竟他背後有著怎樣的童年創傷？