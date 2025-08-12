《奇情谷》驚爆恐怖個案｜專業男士竟靠M巾獲取安全感？精神科醫生再揭病人夢遊爬出25樓險死！
昨晚節目主題為「精神科專科醫生」，嘉賓麥棨諾醫生分享了一宗極為特殊的案例。一名任職專業的男士，因長期處於高壓狀態，發展出怪異的減壓行為，麥醫生透露：「當佢頂唔順壓力嘅時候，會落街搵女途人攞 M 巾，做成滋擾畀人告遊盪罪。」經過深入了解後，才發現病人有極度嚴重的戀母情結。由於自小與祖父母生活，極度思念母親，至今仍會抱著母親睡覺。麥醫生解釋這種行為：「塊 M 巾成為代替母親嘅安慰，令佢得到安全感。」最終該病人需依靠藥物治療以舒緩焦慮情緒，個案的複雜性令主持及觀眾震驚。
精神科醫生再揭恐怖個案 病人夢遊爬出25樓險墮斃
除了M巾奇案，麥醫生還分享了其他同樣令人心寒的病例。他提到有病人因畏疾忌醫，自行服用安眠藥及酒精，結果誘發夢遊症復發，做出極度危險的行為。麥醫生憶述：「佢擒窗爬咗落樓下 25 樓個冷氣槽，佢事後話當時發夢爬緊遊樂場鋼架，最後條褲濕晒醒咗。」原來病人整爛了樓下單位的冷氣機去水喉，才驚險中醒覺。另一位患有嚴重潔癖的病人，因童年時常被父母否定，將清潔視為「贖罪」，每日上班前竟要洗手長達兩、三小時，甚至因怕弄髒手而不敢在公司上廁所，生活極為痛苦，揭示了精神困擾對日常生活的巨大影響。
曾展望懶理與葉蒨文緋聞 人氣高企輕取Sticker大賽
節目谷主之一的曾展望（GM），早前被網民目擊在尖沙嘴與女神葉蒨文出雙入對，傳出緋聞。昨晚他如常歸位主持，似乎未受緋聞影響。由於《奇情谷》已進入倒數最後四集，節目重啟了「撳 Sticker 大賽」與觀眾互動。GM的人氣依然高企不下，在網民的瘋狂力撐下，其頭像Sticker被狂撳，最終毫無懸念地輕鬆勝出比賽，再次印證其男神地位未有動搖，事業愛情兩得意。
網民睇到心寒 留言力撐GM：男神無得輸
節目播出後，多宗震撼案例隨即引起網民熱烈討論，輿論幾乎一面倒表示震驚。不少網民留言直呼：「聽到毛骨悚然！」、「原來精神病可以咁恐怖，真係唔可以忽視」、「個M巾case真係諗都諗唔到」、「爬出25樓嗰個真係嚇死人，差啲就無命」。另一方面，大批GM的粉絲則湧入留言區力撐偶像，紛紛表示：「GM男神無得輸！」、「見到GM贏咗好開心」、「無論點都會繼續支持GM！」，粉絲的熱情與案例的恐怖形成強烈對比。