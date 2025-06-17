奇情谷｜GM「捧場紋」媲美劉德華 1特徵被睇穿暗戀葉蒨文唔敢表白
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TVB節目《奇情谷》集集都有唔同主題，昨晚（16日）主題則為「風水玄學的奇情故事」，並請來美女堪輿學家唐碧霞師傅擔任嘉賓。昨晚更邀請埋賴慰玲擔任客席谷主，4位谷主仲獲唐師傅即席為佢哋睇相，而近日人氣急升嘅曾展望（GM），更被師傅指因1個特徵就知佢係暗戀多年先肯講嘅人……
奇情谷｜曾展望1特徵被睇穿暗戀唔敢表白
節目中唐師傅為4位谷主分析面相，近日處於高光時刻的GM被指有「捧場紋」，一些非常受歡迎的藝人如劉德華、湯告魯斯都有，她說︰「一個人有呢款紋，未來會好好。」至於GM經常被指眼細，唐師傅為他派定心丸指眼大小跟是否有神沒有關係，眼大代表較熱情、奔放，眼小的人較內斂︰「會比較怕醜嘅，譬如佢暗戀咗一個人，會等好耐至去表白。係默默地觀察你、默默地暗戀你嗰種。」火火忍不住搭訕說︰「同人（葉蒨文）做咗幾年《愛‧回家》，而家先至講，真係……」
奇情谷｜吳若希賴慰玲睇相獲大讚
講到各谷主最有興趣的面相，非「情場浪子」的火火莫屬，唐師傅指火火面相屬於多情，她說︰「睇佢對眼就知佢諗緊乜嘢，佢最特別地方係笑起嚟臥蠶（眼袋位置）有紋。」唐師傅表示桃花紋不一定代表出軌，她解釋︰「其實桃花紋對男仔嚟講，代表容易受女性歡迎，又或者做幕前受到觀眾歡迎。」
唐師傅又大讚吳若希的眼有神，決斷力非常好，35到40歲將會是人生高峰，她接住說︰「再加埋鼻同顴相配，有幫夫運，但嫁咗都要做，唔使旨意唔做嘢。」唐師傅讚賴慰玲同樣顴鼻相配擁幫夫相外，臥蠶位置的子女宮非常靚，代表將來子女會很出色。
奇情谷｜唐師傅大爆離奇個案
此外，唐師傅分享一單玄學奇情個案，有趟她為一對夫婦睇家居風水，丈夫從事幕前工作。唐師傅發現宅門對正桃花位、洗手間跟房門相沖，容易招惹桃花及婚外情。豈料男事主仍堅持要催旺，而理由非常有趣，唐師傅笑說︰「佢直認有過婚外情，老婆亦都原諒咗。位男主人仲話唔擔心老婆出軌，因為佢唔靚。」唐師傅只有應客人要求照做，幾個月後該男士事業精進，但同時老婆亦被發現出軌。
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撰文：東方新地圖片來源：ig@randalgmm、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期