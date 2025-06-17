奇情谷｜GM「捧場紋」媲美劉德華 1特徵被睇穿暗戀葉蒨文唔敢表白

TVB節目《奇情谷》集集都有唔同主題，昨晚（16日）主題則為「風水玄學的奇情故事」，並請來美女堪輿學家唐碧霞師傅擔任嘉賓。昨晚更邀請埋賴慰玲擔任客席谷主，4位谷主仲獲唐師傅即席為佢哋睇相，而近日人氣急升嘅曾展望（GM），更被師傅指因1個特徵就知佢係暗戀多年先肯講嘅人……