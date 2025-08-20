A3 Babyface攜新歡放閃｜遭吳若希踢爆一招追30女 緋聞女友葉蒨文驚現贈興？
吳若希火火聯手圍攻 Babyface自爆A3情史
昨晚《奇情谷》終極一集以「普信男的春天」為題，請來話題人物Babyface擔任嘉賓。他一出場即信心滿滿介紹自己：「我係一個以自信心聞名，又喜歡追女仔嘅男性。」當被問及自信來源時，他表示會欣賞自己優點，例如懂得烹飪。不過此話一出即被谷主火火質疑：「你有女朋友鍾意食你煮嘅嘢，唔代表煮得好食，因為佢鍾意你。」幸得一同參加過《女神配對計劃》的谷主GM力撐。然而，吳若希及賴慰玲隨即加入戰團，連番追擊其追女經驗，Jinny更尖銳反問：「點解你會覺得呢樣係你優點，你係有好多經驗追女仔嘅？好多？咁係咪成功先。」面對三位谷主夾擊，Babyface仍面不改容，自爆情史為「A3」，即拍過3次拖，曾追求過30多位女士，當中僅成功3次，更分享其中一次最浪漫的經歷是約心儀的運動型女孩到沙灘，並安排燭光晚餐表白。
新歡Nina現身證實 Babyface一招走天涯冧女
正當Babyface陶醉於分享其浪漫史時，火火即時踢爆他追求第三任女友時亦是使用完全相同的手法，令場面一度尷尬。節目組更安排其現任女友KOL妮娜（Nina）驚喜登場，直接與谷主們對質。當被問到如何被Babyface打動時，Nina竟甜絲絲地自揭，正是被對方的「沙灘約會」所感動。此話一出，全場谷主即時起哄，異口同聲向Nina踢爆：「佢來來去去都係呢招，咁有無出動蠟燭？」Babyface見狀即搶著解釋，聲稱因為天氣關係才未有準備蠟燭，試圖為自己解圍，但其「一招走天涯」的追女方程式已是鐵一般的事實，引得吳若希及賴慰玲在場肆無忌憚地狂笑。
緋聞女友葉蒨文驚喜亂入 網民食花生贈興
昨晚節目的高潮，除了Babyface被連環踢爆外，更令人意想不到的是谷主GM的緋聞女友葉蒨文（Sally）竟驚現直播聊天室！近日葉蒨文與GM的拍拖傳聞甚囂塵上，更有網民拍到二人出雙入對的照片。在昨晚直播期間，葉蒨文突然在chat room留言：「兩位配對計劃男嘉賓坐埋一齊」，矛頭直指曾一同參加《女神配對計劃》的GM及Babyface。這句贈興留言瞬間點燃網民八卦之火，令原本已充滿火藥味的節目更添話題性，不少網民都表示食花生食得相當過癮，將整晚氣氛推至最高峰。