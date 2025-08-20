A3 Babyface攜新歡放閃｜遭吳若希踢爆一招追30女 緋聞女友葉蒨文驚現贈興？

曾因公開示愛「東張女神」梁敏巧而聞名的「A3」Babyface（黃駿濠），昨晚（19日）攜同KOL新歡妮娜（Nina）現身《奇情谷》終極一集大曬恩愛，卻慘遭四位谷主火火、吳若希（Jinny）等人輪番迫供！Babyface自信爆棚自揭追女史，竟被當場踢爆獨沽一味靠「沙灘約會」追掂30女，場面極度尷尬。更令人震驚的是，直播期間竟有位「稀客」驚現留言區，其身份更與另一位谷主有關？