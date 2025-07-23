奇情谷｜乙女新夢隊長Rika驚爆地下偶像秘聞 狂迷搭膊攬腰挑戰底線

昨晚（22日）TVB Plus直播節目《奇情谷》以「日系偶像 x 粵劇花旦」為主題，請來日系女團「乙女新夢」隊長Rika（胡敏嘉）大爆地下偶像與粉絲之間的驚人秘聞！本身是粵劇花旦的她，揭露偶像光環背後的辛酸，直言曾被狂熱粉絲步步進逼，由送禮升級到搭膊頭、攬腰等身體接觸，更曾收到粉絲送贈的情侶戒指並被當面質問，恐怖經歷嚇窒全場！究竟粉絲的越界行為可以有多瘋狂？