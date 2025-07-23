奇情谷｜乙女新夢隊長Rika驚爆地下偶像秘聞 狂迷搭膊攬腰挑戰底線
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Rika驚揭狂迷恐怖行徑 由送禮變攬腰
節目中，Rika分享日系地下偶像主要收入來源是與粉絲影即影即有，每張連簽名收費約100元，正因這種近距離接觸，令部分粉絲產生幻想，行為逐漸失控。Rika心有餘悸地透露，有粉絲影相時會由最初的「俾心心」手勢，慢慢變本加厲到拖手，甚至挑戰底線要求搭膊頭、攬腰。
她更憶述曾有一位女粉絲，瘋狂送上情侶頸鏈、戒指等禮物，並將她視為佔有物，一旦發現Rika沒有佩戴其禮物，便會當面質問：「點解唔戴？」令她備受壓力。面對這種情況，Rika只能小心應對：「我會講唔好意思留咗係屋企，下次會戴返，主要係解決問題。」她強調自己做偶像的初心，只是想在台上唱歌跳舞，而非滿足粉絲的佔有慾。
Rika剖白地下偶像潛規則 賣女友感定賣熱血
談到地下偶像的經營模式，Rika直言行內不少偶像是靠「賣女朋友感覺」來吸引粉絲，但她明確表示自己並非此類。Rika強調：「我唔屬於『女朋友系列』，反而屬於『追夢系列』賣熱血。」她希望粉絲看到的是她在舞台上為夢想奮鬥的熱情。
至於圈中盛傳的「戀愛禁令」，Rika坦言雖然沒有明文規定，但深受日本女團AKB48的傳說影響，出道初期對感情事非常避忌，「當年出道頭一、兩年會好驚，驚同邊個一齊，跟住俾人影到，會俾fans上網鬧。」
Rika自爆爆牙成賣點 GM曾展望乘機求出道
除了分享辛酸史，Rika在節目中亦有輕鬆一面。她提到日本人欣賞「缺憾美」，因此自己一口不整齊的「爆牙」反而成為了個人特色和賣點，她笑說：「佢哋覺得太完美嘅話距離太遠…」沒想到此話一出，主持之一的GM曾展望竟乘機「博出位」，搞笑地向Rika自薦：「佢哋鍾唔鍾意眼細嘅人吖？」似乎有意向日系偶像界發展。可惜他的「美夢」即場被另外兩位主持火火及吳若希打破，火火笑言：「你無缺憾，我唔准你咁講，你係完美中嘅完美。」吳若希更補刀叫他行開，場面搞笑。
網民激讚GM曾展望可愛：豁出去好投入
節目播出後，雖然Rika的分享極具爆炸性，但不少網民的焦點卻意外地落在主持GM曾展望身上。事緣節目開首Rika示範日系偶像應援方式時，GM自告奮勇扮演粉絲，在場又跳又扮貓叫，表現極之投入。他豁出去的演出引來網民在聊天室洗版式討論，紛紛留言大讚：「GM真係好可愛！」、「睇得出佢玩得好投入，完全豁出去！」、「又跳又扮貓叫，笑死我！」、「為咗節目效果好落力，值得一讚！」、「GM絕對係氣氛擔當！」。
初心不改只為舞台夢想
節目尾聲，Rika回望自己從教粵劇到成為日系偶像的路程，說出令全場動容的一句話：「我做偶像嘅初心，係上台唱歌跳舞。」即使收入不穩定、粉絲要求繁多、私人生活受限，她仍選擇堅守舞台。主持人聽罷默然片刻，全場只剩觀眾掌聲，為這位在夾縫中追夢的花旦偶像送上最真摯的支持。