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奔跑吧！勇敢的女人們｜蕭正楠騷3款肉麻手勢扮「愛妻號」 周旋吳若希賴慰玲之間

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《奔跑吧！勇敢的女人們》（以下簡稱《奔跑吧》）劇情主題圍繞娛樂圈百態及網絡生態、以輕鬆不失認真的手法，探討各種「真的假不了，假的真不了」的貼身議題。主要演員有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等，劇中化身「愛妻號」的蕭正楠，更會大騷3款肉麻手勢，被封為油膩表情天花板！

《奔跑吧》蕭正楠 周旋於吳若希賴慰玲之間

《奔跑吧》將接棒近日熱播的《異空感應》，由12月30日起逢周一至五晚8點半於翡翠台播映，劇情講到圈中人丁仲堯（蕭正楠飾）與林采琳（吳若希飾）因一次意外結成夫婦，誕下一子一女；由於采琳與丁丁結婚時是圈中當紅女星，婚後急流勇退為當時仍是浮浮沉沉的丁丁做其背後女人，故一直被外界視為女尊男卑；但憑藉丁丁一再努力、及在經理人兼軍師禾平（朱敏瀚飾）幫助下，搖身一變成為城中馳名「愛妻號」，風生水起的丁丁自此開始了自己的工作室，表面看是人生勝利組，私下卻過著千瘡百孔的人生，更要周旋於太太林采琳及當紅女星沈洛澄（賴慰玲飾）之間，三人最終因為一個蒸餾水廣告關係愈鬧愈僵…

奔跑吧 劇中丁仲堯（蕭正楠飾）與林采琳（吳若希飾）因一次意外結成夫婦，誕下一子一女。（圖片來源：TVB）
劇中丁仲堯（蕭正楠飾）與林采琳（吳若希飾）因一次意外結成夫婦，誕下一子一女。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 蕭正楠同當紅女星沈洛澄（賴慰玲飾）之間亦疑似有曖昧關係。（圖片來源：TVB）
蕭正楠同當紅女星沈洛澄（賴慰玲飾）之間亦疑似有曖昧關係。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 朱敏瀚飾演蕭正楠的經理人兼軍師禾平，為他打造「愛妻號」人設。（圖片來源：TVB）
朱敏瀚飾演蕭正楠的經理人兼軍師禾平，為他打造「愛妻號」人設。（圖片來源：TVB）

三款招牌肉麻手勢展示「愛妻的決心」

接連兩年在台慶劇中擔正的蕭正楠，今年再下一城，除在今年台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角贏盡關注，成為今年最佳男配熱門之一外，更即將榮升人父邁向人生新階段。其實要數阿蕭的拿手好戲，絕非喜劇莫屬，每逢阿蕭有新劇推出，網民必定重提其2017年經典作《超時空男臣》表示懷念；這次阿蕭相隔7年再度大放瘋狂笑彈，自然引爆期待，為了讓觀眾及網民先睹為快，無綫官方社交網於劇集開播前陸續推出搞笑預熱片段，當中除有一系列丁丁拍攝的搞笑廣告，包括以「千嬌百媚」Style大賣衞生巾，還有丁丁與洛澄齊齊懶認真兼懶型拍攝的戲中戲劇集結局周預告，二人在一眼便認出是電視城的地方飛天遁地，更有爆破及單手天台邊救人的經典場面，完全有一種「認真做無聊事」的爽感。為配合劇中「愛妻號」人設，阿蕭更會密集式展示油膩表情天花板，更大晒三款不同的特色手勢展示自己愛妻的決心，絕對超乎想像！

奔跑吧 預告中見到蕭正楠和賴慰玲「飛天遁地」拍攝戲中戲。（圖片來源：TVB）
預告中見到蕭正楠和賴慰玲「飛天遁地」拍攝戲中戲。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 蕭正楠擺出超Chok表情。（圖片來源：TVB）
蕭正楠擺出超Chok表情。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 雖然係戲中戲都拍得好認真。（圖片來源：TVB）
雖然係戲中戲都拍得好認真。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奔跑吧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奔跑吧 仲要著粉紅色睡衣拍埋衛生巾廣告。（圖片來源：TVB）
仲要著粉紅色睡衣拍埋衛生巾廣告。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 玩「趷籮」。（圖片來源：TVB）
玩「趷籮」。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 又大騷「愛妻的決心」手勢第一式。（圖片來源：TVB）
又大騷「愛妻的決心」手勢第一式。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 呢個係手勢第二式。（圖片來源：TVB）
呢個係手勢第二式。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奔跑吧 仲有手勢第三式。（圖片來源：TVB）
仲有手勢第三式。（圖片來源：TVB）
奔跑吧 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

《奔跑吧！勇敢的女人們》首條預告片：

有片睇！

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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