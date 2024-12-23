奔跑吧！勇敢的女人們｜蕭正楠騷3款肉麻手勢扮「愛妻號」 周旋吳若希賴慰玲之間

《奔跑吧！勇敢的女人們》（以下簡稱《奔跑吧》）劇情主題圍繞娛樂圈百態及網絡生態、以輕鬆不失認真的手法，探討各種「真的假不了，假的真不了」的貼身議題。主要演員有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等，劇中化身「愛妻號」的蕭正楠，更會大騷3款肉麻手勢，被封為油膩表情天花板！

