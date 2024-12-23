奔跑吧！勇敢的女人們｜蕭正楠騷3款肉麻手勢扮「愛妻號」 周旋吳若希賴慰玲之間
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《奔跑吧！勇敢的女人們》（以下簡稱《奔跑吧》）劇情主題圍繞娛樂圈百態及網絡生態、以輕鬆不失認真的手法，探討各種「真的假不了，假的真不了」的貼身議題。主要演員有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等，劇中化身「愛妻號」的蕭正楠，更會大騷3款肉麻手勢，被封為油膩表情天花板！
《奔跑吧》蕭正楠 周旋於吳若希賴慰玲之間
《奔跑吧》將接棒近日熱播的《異空感應》，由12月30日起逢周一至五晚8點半於翡翠台播映，劇情講到圈中人丁仲堯（蕭正楠飾）與林采琳（吳若希飾）因一次意外結成夫婦，誕下一子一女；由於采琳與丁丁結婚時是圈中當紅女星，婚後急流勇退為當時仍是浮浮沉沉的丁丁做其背後女人，故一直被外界視為女尊男卑；但憑藉丁丁一再努力、及在經理人兼軍師禾平（朱敏瀚飾）幫助下，搖身一變成為城中馳名「愛妻號」，風生水起的丁丁自此開始了自己的工作室，表面看是人生勝利組，私下卻過著千瘡百孔的人生，更要周旋於太太林采琳及當紅女星沈洛澄（賴慰玲飾）之間，三人最終因為一個蒸餾水廣告關係愈鬧愈僵…
三款招牌肉麻手勢展示「愛妻的決心」
接連兩年在台慶劇中擔正的蕭正楠，今年再下一城，除在今年台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》中一人分飾三角贏盡關注，成為今年最佳男配熱門之一外，更即將榮升人父邁向人生新階段。其實要數阿蕭的拿手好戲，絕非喜劇莫屬，每逢阿蕭有新劇推出，網民必定重提其2017年經典作《超時空男臣》表示懷念；這次阿蕭相隔7年再度大放瘋狂笑彈，自然引爆期待，為了讓觀眾及網民先睹為快，無綫官方社交網於劇集開播前陸續推出搞笑預熱片段，當中除有一系列丁丁拍攝的搞笑廣告，包括以「千嬌百媚」Style大賣衞生巾，還有丁丁與洛澄齊齊懶認真兼懶型拍攝的戲中戲劇集結局周預告，二人在一眼便認出是電視城的地方飛天遁地，更有爆破及單手天台邊救人的經典場面，完全有一種「認真做無聊事」的爽感。為配合劇中「愛妻號」人設，阿蕭更會密集式展示油膩表情天花板，更大晒三款不同的特色手勢展示自己愛妻的決心，絕對超乎想像！
《奔跑吧！勇敢的女人們》首條預告片：
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撰文：東方新地圖片來源：TVB