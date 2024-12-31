奔跑吧！勇敢的女人們｜賴慰玲做蕭正楠秘密情人狂撒嬌 少女感大爆發獲讚「唔識老」

《奔跑吧！勇敢的女人們》逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等，當中劇情講到丁仲堯（蕭正楠飾）與沈洛澄（賴慰玲飾）表面上是歡氣冤家、乜都鬥餐死，但實質卻是愛火重燃的舊情人。

