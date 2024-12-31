奔跑吧！勇敢的女人們

奔跑吧！勇敢的女人們｜賴慰玲做蕭正楠秘密情人狂撒嬌 少女感大爆發獲讚「唔識老」

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《奔跑吧！勇敢的女人們》逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等，當中劇情講到丁仲堯（蕭正楠飾）與沈洛澄（賴慰玲飾）表面上是歡氣冤家、乜都鬥餐死，但實質卻是愛火重燃的舊情人。

《奔跑吧！勇敢的女人們》賴慰玲 做蕭正楠秘密情人

《奔跑吧！勇敢的女人們》中綜藝紅人丁仲堯（蕭正楠飾）背著在外國生活的太太林采琳（吳若希飾），與當紅女藝人兼其舊情人沈洛澄（賴慰玲飾）愛火重燃，因采琳突然返港，令丁仲堯與洛澄即時陣腳大亂！

奔跑吧！勇敢的女人們 賴慰玲呢個 look 獲讚勁有星味。（圖片來源：TVB）
賴慰玲呢個 look 獲讚勁有星味。（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 嘟嘴表情靚得嚟又可愛。（圖片來源：TVB）
嘟嘴表情靚得嚟又可愛。（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 眼神亦十分精靈。（圖片來源：TVB）
眼神亦十分精靈。（圖片來源：TVB）

網民勁讚賴慰玲「唔識老」

女主角之一的賴慰玲於劇中飾演當紅女藝人沈洛澄，首集出場造型已經千嬌百媚，集有型與嬌美於一身。賴慰玲的新劇造型火速成功入屋，網民大讚升呢人母已有一段日子的賴慰玲女人味大爆發，並封她為「國民家姐」：「女人味爆曬出嚟」、「唔識老」、「賴慰玲幾時都咁有姐姐格，朕封佢做國民家姐」等。

奔跑吧！勇敢的女人們 賴慰玲呢個 Look 亦大受網民讚賞。（圖片來源：TVB）
賴慰玲呢個 Look 亦大受網民讚賞。（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 做訪問笑容大方得體。（圖片來源：TVB）
做訪問笑容大方得體。（圖片來源：TVB）

賴慰玲狂派「呷醋」、「撒嬌」表情包

除女人味大爆發，賴慰玲還大派表情包，尤其向蕭正楠投放的「呷醋」及「撒嬌」等表情更是少女味十足，難怪成功俘虜網民。

奔跑吧！勇敢的女人們 賴慰玲同蕭正楠的相處勁sweet。（圖片來源：TVB）
賴慰玲同蕭正楠的相處勁sweet。（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 兩個喺元宵一齊煮湯圓。（圖片來源：TVB）
兩個喺元宵一齊煮湯圓。（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 賴慰玲嘅呷醋樣勁有少女味。（圖片來源：TVB）
賴慰玲嘅呷醋樣勁有少女味。（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 佢呢個頭箍 Look 網民都好 buy。（圖片來源：TVB）
佢呢個頭箍 Look 網民都好 buy。（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 呢幕個拍攝角度加演員瘋狂嘅演出，獲網民大讚好笑。（圖片來源：TVB）
呢幕個拍攝角度加演員瘋狂嘅演出，獲網民大讚好笑。（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
奔跑吧！勇敢的女人們 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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