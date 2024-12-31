奔跑吧！勇敢的女人們｜賴慰玲做蕭正楠秘密情人狂撒嬌 少女感大爆發獲讚「唔識老」
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《奔跑吧！勇敢的女人們》逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有蕭正楠、吳若希、朱敏瀚、賴慰玲、鄧智堅、何遠東、唐嘉麟、黃瀅仴及張詩欣等，當中劇情講到丁仲堯（蕭正楠飾）與沈洛澄（賴慰玲飾）表面上是歡氣冤家、乜都鬥餐死，但實質卻是愛火重燃的舊情人。
《奔跑吧！勇敢的女人們》賴慰玲 做蕭正楠秘密情人
《奔跑吧！勇敢的女人們》中綜藝紅人丁仲堯（蕭正楠飾）背著在外國生活的太太林采琳（吳若希飾），與當紅女藝人兼其舊情人沈洛澄（賴慰玲飾）愛火重燃，因采琳突然返港，令丁仲堯與洛澄即時陣腳大亂！
網民勁讚賴慰玲「唔識老」
女主角之一的賴慰玲於劇中飾演當紅女藝人沈洛澄，首集出場造型已經千嬌百媚，集有型與嬌美於一身。賴慰玲的新劇造型火速成功入屋，網民大讚升呢人母已有一段日子的賴慰玲女人味大爆發，並封她為「國民家姐」：「女人味爆曬出嚟」、「唔識老」、「賴慰玲幾時都咁有姐姐格，朕封佢做國民家姐」等。
賴慰玲狂派「呷醋」、「撒嬌」表情包
除女人味大爆發，賴慰玲還大派表情包，尤其向蕭正楠投放的「呷醋」及「撒嬌」等表情更是少女味十足，難怪成功俘虜網民。
撰文：東方新地圖片來源：TVB