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賭王新抱奚夢瑤玩睡衣花生騷被質疑帶貨 曬鑲鑽真絲睡衣引網民熱討

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內地超模奚夢瑤在2019年與已故賭王何鴻燊的兒子何猷君結婚，婚後三年抱兩，先後誕下一子一女，現在已過著貴婦生活的奚夢瑤，日前更忽然在社交網上演花生騷，一連介紹了5套總價超過2萬元人民幣（約22,742港元）的真絲睡衣，更著了其中一件吊帶睡衣上身，引起網民熱討。

奚夢瑤 33歲的奚夢瑤比何猷君大6歲，兩人結婚3年一直恩愛。
33歲的奚夢瑤比何猷君大6歲，兩人結婚3年一直恩愛。（圖片來源：微博@Ming奚夢瑤）

奚夢瑤 著吊帶睡衣推介好物

現年33歲的奚夢瑤雖已是兩孩之母，但身形和樣貌都未有走樣，日前她在小紅書分享一段影片，向網民推介自己近日入手的好物，其中包括她穿在身上的一件吊帶睡衣，但卻引來部分網民批評她炫富，亦有網民質疑她其實在帶貨。

奚夢瑤 奚夢瑤在推介自己近日入手的好物時，一直穿著一件絲質吊帶小背心，外罩一件牛仔外套，原來該件小背心也是她要介紹的睡衣之一。
奚夢瑤在推介自己近日入手的好物時，一直穿著一件絲質吊帶小背心，外罩一件牛仔外套，原來該件小背心也是她要介紹的睡衣之一。（圖片來源：小紅書@Ming奚夢瑤）

真絲睡衣鑲鑽石吊環

奚夢瑤近年過著豪門少奶奶的生活，已減少了公開露面，她今次在片中分享的物5套睡衣，就被指價格高昂，非一般市民可購入。首先她就介紹了自己身上的吊帶背心款式的真絲睡衣，上面除了印有蝴蝶圖案之外，還鑲有鑽石吊環，充滿奢華感。

奚夢瑤 在吊帶睡衣後，奚夢瑤又一連介紹了4款絲質睡衣。
在吊帶睡衣後，奚夢瑤又一連介紹了4款絲質睡衣。（圖片來源：小紅書@Ming奚夢瑤）
奚夢瑤 之後又介紹了999人民幣一個的絲質眼罩。
之後又介紹了999人民幣一個的絲質眼罩。（圖片來源：小紅書@Ming奚夢瑤）
奚夢瑤 最後仲有一款Farmer BOB 瑪莎拉蒂 Figure。
最後仲有一款Farmer BOB 瑪莎拉蒂 Figure。（圖片來源：小紅書@Ming奚夢瑤）

5套睡衣總值逾2萬人仔

奚夢瑤還一連介紹4套短袖真絲睡衣，平均價格每套約4千元人民幣（約4,548港元），單單是5套睡衣總價已超過2萬元人民幣（約22,742港元）。她另外又介紹了一款真絲眼罩，價格亦要999元人民幣（約1,136港元）。

奚夢瑤 奚夢瑤推介的睡衣，平均要價約4千人仔一套。
奚夢瑤推介的睡衣，平均要價約4千人仔一套。（圖片來源：網上圖片）
奚夢瑤 最平的黑白豹紋吊帶款睡衣，也要2千多元人仔。
最平的黑白豹紋吊帶款睡衣，也要2千多元人仔。（圖片來源：網上圖片）
奚夢瑤 這款Figure被奚夢瑤形容為適合擺放在有小朋友的家居中，要價高達1萬多人民幣。
這款Figure被奚夢瑤形容為適合擺放在有小朋友的家居中，要價高達1萬多人民幣。（圖片來源：網上圖片）
奚夢瑤 奚夢瑤本身也愛在家中擺放Figure。
奚夢瑤本身也愛在家中擺放Figure。（圖片來源：微博@Ming奚夢瑤）

網民感嘆狀態超Fit

有不少網民都感嘆奚夢瑤狀態勁Fit：「生了小孩看起來更年輕了」、「好有少女感」、「瘦回超模時期了」、「這臉愈來愈V了」等等，有網民則批評奚夢瑤炫富，但也有網民為奚夢瑤護航，指這些都只是她的「日常生活」。

奚夢瑤
（圖片來源：網民留言截圖）
奚夢瑤
（圖片來源：網民留言截圖）
奚夢瑤
（圖片來源：網民留言截圖）
奚夢瑤
（圖片來源：網民留言截圖）
奚夢瑤
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

為1歲女兒買11萬「小廢包」

早前奚夢瑤曾在社交網曬出自己瑜伽照，被發現她身處的背景為上海的華山公寓，該處只租不賣，每月租金約為10到15萬人民幣（約11至17萬港元）之間。此外奚夢瑤又曾曬出她為1歲女兒購買的5款名牌「小廢包」手袋，總值超過11萬港元，她表示希望待女兒長大些後，能和她一起帶著母女包出巡。

奚夢瑤 比起奚夢瑤的瑜伽姿勢和纖瘦的身形，網民更加關注她身處的豪宅所在地。
比起奚夢瑤的瑜伽姿勢和纖瘦的身形，網民更加關注她身處的豪宅所在地。（圖片來源：小紅書@Ming奚夢瑤）
奚夢瑤 早前奚夢瑤又為1歲愛女買定足足5個俗稱「小廢包」的名牌手袋。
早前奚夢瑤又為1歲愛女買定足足5個俗稱「小廢包」的名牌手袋。（圖片來源：小紅書@Ming奚夢瑤）
奚夢瑤 計劃將來同女兒一齊孭住同款的「母女袋」出行。
計劃將來同女兒一齊孭住同款的「母女袋」出行。（圖片來源：小紅書@Ming奚夢瑤）

撰文：東方新地圖片來源：微博@Ming奚夢瑤、小紅書@Ming奚夢瑤

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