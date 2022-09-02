賭王新抱奚夢瑤玩睡衣花生騷被質疑帶貨 曬鑲鑽真絲睡衣引網民熱討

內地超模奚夢瑤在2019年與已故賭王何鴻燊的兒子何猷君結婚，婚後三年抱兩，先後誕下一子一女，現在已過著貴婦生活的奚夢瑤，日前更忽然在社交網上演花生騷，一連介紹了5套總價超過2萬元人民幣（約22,742港元）的真絲睡衣，更著了其中一件吊帶睡衣上身，引起網民熱討。