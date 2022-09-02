賭王新抱奚夢瑤玩睡衣花生騷被質疑帶貨 曬鑲鑽真絲睡衣引網民熱討
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內地超模奚夢瑤在2019年與已故賭王何鴻燊的兒子何猷君結婚，婚後三年抱兩，先後誕下一子一女，現在已過著貴婦生活的奚夢瑤，日前更忽然在社交網上演花生騷，一連介紹了5套總價超過2萬元人民幣（約22,742港元）的真絲睡衣，更著了其中一件吊帶睡衣上身，引起網民熱討。
奚夢瑤 著吊帶睡衣推介好物
現年33歲的奚夢瑤雖已是兩孩之母，但身形和樣貌都未有走樣，日前她在小紅書分享一段影片，向網民推介自己近日入手的好物，其中包括她穿在身上的一件吊帶睡衣，但卻引來部分網民批評她炫富，亦有網民質疑她其實在帶貨。
真絲睡衣鑲鑽石吊環
奚夢瑤近年過著豪門少奶奶的生活，已減少了公開露面，她今次在片中分享的物5套睡衣，就被指價格高昂，非一般市民可購入。首先她就介紹了自己身上的吊帶背心款式的真絲睡衣，上面除了印有蝴蝶圖案之外，還鑲有鑽石吊環，充滿奢華感。
5套睡衣總值逾2萬人仔
奚夢瑤還一連介紹4套短袖真絲睡衣，平均價格每套約4千元人民幣（約4,548港元），單單是5套睡衣總價已超過2萬元人民幣（約22,742港元）。她另外又介紹了一款真絲眼罩，價格亦要999元人民幣（約1,136港元）。
網民感嘆狀態超Fit
有不少網民都感嘆奚夢瑤狀態勁Fit：「生了小孩看起來更年輕了」、「好有少女感」、「瘦回超模時期了」、「這臉愈來愈V了」等等，有網民則批評奚夢瑤炫富，但也有網民為奚夢瑤護航，指這些都只是她的「日常生活」。
為1歲女兒買11萬「小廢包」
早前奚夢瑤曾在社交網曬出自己瑜伽照，被發現她身處的背景為上海的華山公寓，該處只租不賣，每月租金約為10到15萬人民幣（約11至17萬港元）之間。此外奚夢瑤又曾曬出她為1歲女兒購買的5款名牌「小廢包」手袋，總值超過11萬港元，她表示希望待女兒長大些後，能和她一起帶著母女包出巡。