奢遊記｜20分鐘=4小時效果？劉晨芝實測富豪健身神器 網民驚呼：懶人福音！
劉晨芝直擊1.95億豪宅 實測富豪健身神器
喺昨晚播出嘅一集，劉晨芝同鄭衍峰去到洛杉磯嘅貴價樓區，參觀一幢價值高達1億9,500萬港元嘅獨立屋豪宅。屋主係模特兒Melanie，豪宅樓高3層，唔單止有私人升降機，仲有超大泳池，極盡奢華。參觀完靚屋之後，劉晨芝就同屋主Melanie一齊跟私人教練，試用一部專業運動健身儀器。呢部儀器外型獨特，使用者需要穿上特製背心，而教練就透過儀器控制電流，據稱係富豪圈同運動界非常受歡迎嘅黑科技。
劉晨芝揭秘神器原理：「激活更高比例肌肉」
對於呢部健身神器嘅驚人效果，劉晨芝親身試用後亦嘖嘖稱奇，並向觀眾揭開當中嘅秘密。佢解釋呢部機器嘅神奇之處在於，只要運動20分鐘，就可以達到4小時嘅健身效果。佢引述教練嘅講解表示：
「之前係畀一啲專業運動員用，減少佢哋喺健身嘅時間。秘密係機器會將電流帶到肌肉，激活更高比例嘅肌肉纖維，喺富豪界同運動圈非常受歡迎。」
透過電流刺激，令肌肉喺短時間內得到高強度嘅鍛鍊，難怪會成為追求效率嘅富豪們嘅新寵。
健身神器起底 原為專業運動員專用
呢部「懶人健身神器」並非只係富豪嘅玩意，原來佢嘅技術源於專業運動領域。最初嘅設計目的係為專業運動員提供更高效嘅訓練方式，等佢哋可以喺短時間內達到最大嘅訓練效果，同時減少運動傷害嘅風險。如今呢項技術普及到富豪圈，正正迎合咗佢哋追求高效、私隱度高嘅生活方式。相比起花幾個鐘去健身室，呢種「20分鐘等於4小時」嘅黑科技，無疑係時間就係金錢嘅最佳體現，亦反映出高科技產品點樣改變現代人嘅健身習慣。
網民熱議懶人福音：「香港邊度有得試？」
節目播出後，呢部「懶人健身神器」隨即引起網民瘋狂討論，唔少人都表示大開眼界，更稱之為「懶人終極福音」！討論區湧現大量留言，有網民興奮表示：「絕對係懶人福音！日日OT無時間做運動，好需要呢部嘢！」、亦有大批網民好奇追問：「香港邊度有得試？想知幾錢！」、「睇見都覺得爽，唔知做完會唔會電到抽筋？」。不過，亦有網民笑稱：「貧窮限制咗我嘅運動方式！」、「睇嚟減肥都係有錢人嘅玩意」。睇嚟呢個富豪級黑科技，已經成功勾起全城網民嘅好奇心。