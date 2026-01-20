奢遊記｜20分鐘=4小時效果？劉晨芝實測富豪健身神器 網民驚呼：懶人福音！

運動20分鐘竟然等於4小時效果？TVB最新節目《奢遊記》昨晚（19日）揭秘富豪圈最新嘅「懶人健身神器」，主持劉晨芝（Adrienne）同一眾名媛親身實測，場面神奇！呢部堪稱「魔術」嘅機器，聲稱可以極速達到長時間運動嘅效果，究竟係咩原理，可以達到如此驚人嘅效果？