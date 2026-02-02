奢遊記｜劉晨芝Deep V玩騎膊馬！豪言Clubbing從不排隊 揭拉斯維加斯派對驚人玩法
《奢遊記》預告明晚（3日）播出一集將會更刺激！劉晨芝（Adrienne）換上一襲超性感Deep V泳衣，在拉斯維加斯池畔派對與外籍猛男大玩騎膊馬，更爆出驚人豪言：「我成世人去club都未排過隊！」究竟她在這個銷金窩還有甚麼驚人玩法？
劉晨芝性感Deep V現身 拉斯維加斯大玩騎膊馬
在明晚（3日）播出的《奢遊記》預告中，劉晨芝（Adrienne）與鄭衍峰將會駕臨「銷金窩」拉斯維加斯，體驗世界頂級的派對文化。Adrienne甫出場即成為全場焦點，她換上一襲超性感的Deep V泳衣，大騷火辣身材，更在著名的日間池畔派對上表現得非常投入，甚至與在場的外籍男士大玩騎膊馬落水，場面火熱。節目亦揭示了當地派對的驚人消費，單是池畔派對的餐桌服務，最低消費已由3,000美金起跳，最高更可達50,000美金（約23,000港元至390,000港元），奢華程度令人咋舌，完美演繹了何謂一擲千金。
劉晨芝爆驚人豪言：我成世人去club都未排過隊
拉斯維加斯的精彩節目由朝到晚，體驗完日間的奢華池畔派對後，劉晨芝與鄭衍峰晚上繼續Clubbing。當他們到達夜店門外，只見長長的人龍，但Adrienne卻顯得老神在在，更對鄭衍峰口出豪言，盡顯其非凡地位：「衍峰你唔使驚，一定唔需要你排隊，因為我成世人去club都未排過隊。」這句充滿自信的宣言，瞬間引起觀眾極大好奇心，到底Adrienne有何通天本領，能夠在世界各地的頂級夜店都享有特權，無需排隊便能直入？這背後的秘密，就要留待節目播出時才能揭曉，為觀眾留下巨大懸念。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期