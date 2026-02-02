奢遊記｜劉晨芝Deep V玩騎膊馬！豪言Clubbing從不排隊 揭拉斯維加斯派對驚人玩法

《奢遊記》預告明晚（3日）播出一集將會更刺激！劉晨芝（Adrienne）換上一襲超性感Deep V泳衣，在拉斯維加斯池畔派對與外籍猛男大玩騎膊馬，更爆出驚人豪言：「我成世人去club都未排過隊！」究竟她在這個銷金窩還有甚麼驚人玩法？