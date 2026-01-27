奢遊記｜劉晨芝重遊格林美博物館 驚揭威水史！曾與麥當娜同行 豪言：我行咗6年紅地毯
最新一集《奢遊記》中，主持劉晨芝（Adrienne）帶鄭衍峰重遊格林美博物館，觸景生情下竟罕有地大談昔日威水史！她憶述當年出道即登上美國Billboard，更在紅地毯上與麥當娜、Beyoncé等巨星擦身而過，更向鄭衍峰豪言自己行足6年紅地毯，究竟這位香港歌手當年有幾勁？
劉晨芝重遊舊地憶當年 驚見麥當娜Beyoncé擦身而過
節目中，劉晨芝與鄭衍峰一同參觀格林美博物館，當她看到熟悉的場景，昔日以歌手身份在美國打拼的回憶即時湧上心頭。她非常興奮地憶述：「啱啱第一年出道，首次上（美國）Billboard，仲畀我去到 Grammy Awards 嘅紅地毯。」她更形容當時的盛況簡直是「黐咗線」，因為身邊全是國際級巨星：「隔籬係麥當娜行過、呢度係 Britney Spear、再隔籬係 Beyoncé……」能夠與眾多天王天后在同一場合出現，可見她當年在美國樂壇的地位備受肯定。
劉晨芝豪氣回應質疑：「我行咗6年紅地毯呀」
當鄭衍峰開玩笑地質疑劉晨芝的出道時間時，她隨即豪氣地回應，霸氣十足地表示：「我行咗 6 年（Grammy Awards）紅地毯呀。」這句說話並非吹噓，事實上，劉晨芝是格林美獎項的常客，更是史上首位成功打入美國流行榜頭20位的華人女歌手，創下驕人紀錄，絕對是香港樂壇的光榮。她輝煌的音樂事業成就，至今仍為人津津樂道，這次在節目中舊事重提，再次勾起樂迷的回憶。
化身小粉絲朝聖米高積遜 珍貴手稿服飾全曝光
除了回憶自己的威水史，劉晨芝在博物館內亦化身小粉絲。當她看到已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）的展品時，立即表現得非常雀躍，直言這是她最愛的展區。她向鄭衍峰介紹：「呢個係我最愛嘅 section，有好多包括 Michael 舞台上嘅服飾、手套，特別係有好多佢寫歌嘅手稿。」從她的言談間，完全感受到她對這位一代巨星的崇拜與敬愛之情，展現出舞台王者背後可愛的另一面。
