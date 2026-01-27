奢遊記｜劉晨芝重遊格林美博物館 驚揭威水史！曾與麥當娜同行 豪言：我行咗6年紅地毯

最新一集《奢遊記》中，主持劉晨芝（Adrienne）帶鄭衍峰重遊格林美博物館，觸景生情下竟罕有地大談昔日威水史！她憶述當年出道即登上美國Billboard，更在紅地毯上與麥當娜、Beyoncé等巨星擦身而過，更向鄭衍峰豪言自己行足6年紅地毯，究竟這位香港歌手當年有幾勁？