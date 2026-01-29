奢遊記｜劉晨芝海陸出擊！直擊座頭鯨躍水震撼畫面 再探全美唯一鴨嘴獸
最新一集《奢遊記》中，主持劉晨芝（Adrienne）實行海陸大出擊，帶觀眾探索美國的珍貴生態！她先勇闖被譽為世界第一、全球最大規模的聖地牙哥野生動物園，探訪全美國唯一一對的瀕危鴨嘴獸；接著再從紐波特揚帆出海，近距離追蹤海洋巨無霸。旅程中，巨型座頭鯨更在船邊驚喜躍出水面，畫面極度震撼，究竟這次生態之旅還有多少驚心動魄的時刻？
劉晨芝獨愛鴨嘴獸 揭秘全美唯一棲息地
今集Adrienne首站來到曾獲多間媒體捧為「世一」的聖地牙哥野生動物園，園內棲息著超過800種動物，規模驚人。在眾多動物中，Adrienne的目標非常明確，就是為了探訪極度珍稀的鴨嘴獸。她興奮地向觀眾科普：「鴨嘴獸係瀕臨絕種動物，美國淨係得呢度有。同埋佢亦係唯一會生蛋嘅哺乳類動物，所以點都要睇一次。」能夠親眼目睹這種獨特生物，Adrienne表示此行絕對不枉，也讓觀眾了解到鴨嘴獸的珍貴之處，上了一堂寶貴的生態課。
紐波特出海追鯨 巨型座頭鯨驚喜現身
離開陸地，Adrienne隨即從海路出擊，由紐波特港口出發，展開一場刺激的觀鯨之旅。經過一段航程後，觀光船突然被一大群海豚包圍，經驗豐富的船員馬上表示這是鯨魚在附近出沒的信號，令全船人期待不已。果然，皇天不負有心人，一頭巨大的座頭鯨不久後便在不遠處現身，更緩緩向船隻靠近。最令人震撼的一幕是，這頭座頭鯨突然在眾人面前展現其巨大的尾巴，並奮力躍出水面，壯觀的畫面讓Adrienne及所有乘客都驚呼連連，大感滿足。
網民大讚畫面震撼：好似睇緊Discovery Channel！
節目預告播出後，座頭鯨躍出水面的震撼畫面引起網民熱烈討論，洗版大讚製作可媲美專業生態紀錄片。不少網民留言驚嘆：「個鯨魚畫面勁震撼！成隻躍起！」、「呢啲先係旅遊節目，唔係淨係飲飲食食。」、「成個畫面靚到好似睇緊Discovery Channel！」。同時，鴨嘴獸的介紹亦引起網民的好奇心：「好想去睇鴨嘴獸，原來美國得一個地方有！」、「劉晨芝好大膽，睇到鯨魚感覺好治癒！」，網民一面倒力撐節目內容具知識性及娛樂性，成功帶領觀眾眼睛去旅行。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期