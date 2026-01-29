奢遊記｜劉晨芝海陸出擊！直擊座頭鯨躍水震撼畫面 再探全美唯一鴨嘴獸

最新一集《奢遊記》中，主持劉晨芝（Adrienne）實行海陸大出擊，帶觀眾探索美國的珍貴生態！她先勇闖被譽為世界第一、全球最大規模的聖地牙哥野生動物園，探訪全美國唯一一對的瀕危鴨嘴獸；接著再從紐波特揚帆出海，近距離追蹤海洋巨無霸。旅程中，巨型座頭鯨更在船邊驚喜躍出水面，畫面極度震撼，究竟這次生態之旅還有多少驚心動魄的時刻？