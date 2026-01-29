奢遊記｜劉晨芝帶鄭衍峰朝聖偶像漢堡店 驚獲外籍店員普通話激讚：你好漂亮！
明晚直擊荷里活 劉晨芝興奮朝聖偶像餐廳
在明晚播出的節目中，Adrienne帶鄭衍峰來到荷里活星光大道的星級漢堡店Wahburgers朝聖。原來此店由Adrienne的偶像、《變形金剛》系列男星麥克華堡與其兄弟創立，能在偶像的餐廳品嚐漢堡，對她來說意義非凡。Adrienne以頭號粉絲身份介紹：「麥克同兩位兄弟創立呢間漢堡包店，好受歡迎。呢間星光大道分店吸引唔少遊客慕名幫襯。」她更向店員明查暗訪，得知偶像麥克華堡本人曾兩度親臨此分店，令她大感興奮，可惜今次未能碰上偶像真身。
外籍店員驚爆流利普通話 鄭衍峰劉晨芝喜出望外
朝聖之旅充滿驚喜，當Adrienne與鄭衍峰正在點餐時，一位外籍店員竟突然用普通話與他們交流，更分別大讚二人「你好帥」、「你好漂亮」，讓他們又驚又喜，完全意想不到在美國的漢堡店能受到如此親切的「國語級」招待。這個意外的小插曲令現場氣氛變得相當歡樂，也為這次粉絲朝聖之旅增添了難忘的回憶，可見餐廳員工訓練有素，懂得用簡單的中文與遊客互動，拉近彼此距離。
漢堡店餐單大解構 三兄弟口味各有特色
節目中亦詳細介紹了Wahburgers的餐單，主打三款漢堡包，分別是The Our Burger、BBQ Bacon及O.F.D.（Originally from Dorchester），原來這三款口味正代表著麥克華堡三兄弟各自的至愛，而O.F.D.更是以他們的家鄉Dorchester命名，別具心思。漢堡的售價由最平的13.95美元（約109港元）到最貴的17.95美元（約140港元）不等，在星光大道地段來說，價格尚算親民，讓粉絲和遊客都能輕鬆品嚐到星級風味。
網民期待節目播出：想跟住去食！
節目預告一出，不少網民都對這間星級漢堡店表示極大興趣，紛紛留言表示期待。有網民大讚：「睇見都想食！原來麥克華堡有開漢堡店，下次去LA要去試下！」亦有網民認為主持組合有火花：「劉晨芝同鄭衍峰個組合幾有新鮮感喎！」對於外籍店員的驚喜互動，網民笑言：「個外國人識講普通話好搞笑！」、「證明中國遊客市場好重要！」，看來這集內容成功勾起觀眾的旅遊意欲。