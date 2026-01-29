奢遊記｜劉晨芝帶鄭衍峰朝聖偶像漢堡店 驚獲外籍店員普通話激讚：你好漂亮！

將於明晚（30日）播出的《奢遊記》中，劉晨芝（Adrienne）化身小粉絲，帶領鄭衍峰（Leonard）直擊荷里活星光大道，目的竟是為了朝聖偶像麥克華堡（Mark Wahlberg）開設的漢堡店！Adrienne全程表現興奮，更落力向店員打探偶像蹤跡，沒想到竟意外收穫外籍店員的普通話稱讚，令二人又驚又喜，究竟這間星級漢堡店有何魅力？