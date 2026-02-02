奢遊記｜直擊2.7億比華利山豪宅！Fendi廚房配名車車房 鄭衍峰驚呼：好似入咗時裝店
廣告
劉晨芝（Adrienne）與鄭衍峰在最新一集《奢遊記》中，帶觀眾直擊一間位於比華利山的2.7億港元超級豪宅，奢華程度令人咋舌！鄭衍峰更驚訝表示全屋似足時裝店，連氣味都一樣。究竟這間豪宅內部還有甚麼超乎想像的配置？
鄭衍峰劉晨芝參觀3,500萬美金大宅 驚見Fendi打造廚房
在最新一集《奢遊記》中，劉晨芝（Adrienne）與鄭衍峰參觀一間位於比華利山心臟地帶的超級豪宅，單是市值已高達3,500萬美金（約2.7億港元），連頂級豪宅代理Jessica都只能以「Incredible」（不可思議）來形容。鄭衍峰一踏入屋內便被其奢華氣派震懾，直言感覺與別不同：「畀我覺得呢度係開 party 嘅地方，好奢華。特別係間屋好似入咗間時裝店，連氣味都似。」Adrienne亦大表認同，稱之為「Hi-End luxury」（頂級豪華）。最誇張的是，大宅的廚房竟由著名奢侈品牌Fendi一手包辦設計，所有櫥櫃的門把都鑲有品牌標誌，盡顯貴氣，奢華細節令人目不暇給。
豪宅內部設施大公開 賽車模擬器健身房一應俱全
這座2.7億豪宅的奢華之處遠不止於廚房。除了泳池只是基本配備外，屋內更設有私人娛樂天地，包括三部可以連線對戰的專業級賽車模擬器，讓戶主隨時體驗賽車快感。此外，設備齊全的私人健身房和桑拿房亦一應俱全，完全滿足戶主對健康生活的需求。最令人驚嘆的莫過於其偌大的車房，裡面停滿了法拉利、保時捷等多部頂級名車，陣容媲美車展。如此誇張的配置，難怪節目形容戶主完全可以足不出戶，單單留在屋內便能輕鬆消磨好幾天，享受極致的奢華生活。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期