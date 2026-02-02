奢遊記｜直擊2.7億比華利山豪宅！Fendi廚房配名車車房 鄭衍峰驚呼：好似入咗時裝店

劉晨芝（Adrienne）與鄭衍峰在最新一集《奢遊記》中，帶觀眾直擊一間位於比華利山的2.7億港元超級豪宅，奢華程度令人咋舌！鄭衍峰更驚訝表示全屋似足時裝店，連氣味都一樣。究竟這間豪宅內部還有甚麼超乎想像的配置？