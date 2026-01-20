奢遊記｜鄭衍峰直擊萬支紅酒庫驚呼「天堂」！再闖三億豪宅打破貧窮想像

仿如置身天堂！TVB節目《奢遊記》今晚（20日）播出一集，主持鄭衍峰帶觀眾參觀名酒收藏家Daniel嘅私人酒庫，面對超過12,000支珍藏，令本身係紅酒愛好者嘅佢忍唔住當場驚呼！究竟呢個酒庫有幾誇張，可以令見慣大場面嘅主持人都咁失態？之後佢哋更去到價值三億嘅豪宅，再次衝擊觀眾嘅想像！