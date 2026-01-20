奢遊記｜鄭衍峰直擊萬支紅酒庫驚呼「天堂」！再闖三億豪宅打破貧窮想像
鄭衍峰直擊萬支珍藏酒庫 歎為觀止
喺今晚播出嘅節目中，劉晨芝同鄭衍峰去到名酒收藏家Daniel嘅屋企，參觀佢珍藏逾12,000支紅酒嘅驚人酒庫。一打開門，只見酒架上排滿各式各樣嘅名酒，當中不乏頂級名酒莊嘅出品，更有唔少歷史悠久嘅稀有藏品，場面極度震撼。面對眼前光景，主持劉晨芝都忍唔住用「歎為觀止」嚟形容。對於紅酒愛好者嚟講，呢個地方絕對係夢寐以求嘅寶庫，單係睇到呢個畫面，已經值回票價。
鄭衍峰興奮高呼：「呢度係天堂！」
相比起劉晨芝嘅讚嘆，本身對紅酒有深入研究嘅鄭衍峰反應就更加激動。佢一見到酒庫嘅珍藏，雙眼即時發光，更興奮到高呼呢度係佢嘅天堂！佢難掩興奮之情，對住鏡頭講：
「作為有小小認識同鍾意飲紅酒嘅人嚟講，呢度係天堂。畀我會閒時無嘢做，就揸架車嚟望下啲收藏都開心。」
佢嘅真情流露，完全講出所有紅酒愛好者嘅心聲，隔住個螢幕都感受到佢嘅雀躍，亦令觀眾更明白呢個酒庫嘅份量有幾驚人。
再闖三億比華利山豪宅 設私人電影院
參觀完令人震驚嘅酒庫後，奢華之旅仲未完結！劉晨芝同鄭衍峰接住乘坐一部無人駕駛嘅出租車，前往比華利山山頂，參觀另一幢價值高達三億港元嘅超級豪宅。呢間豪宅內部設施一應俱全，唔單止有私人泳池、專業級健身房，甚至連私人電影院都有，奢華程度再次刷新觀眾嘅認知。節目最後更留低一句：「想打破貧窮限制想像的框框，就要留意節目播出」，吊足觀眾癮，令人更期待之後仲有咩更誇張嘅場面。
網民睇到嘩嘩聲：「貧窮限制我想像」
節目預告片段一出，單係價值連城嘅酒庫同三億豪宅已經令網民睇到目瞪口呆，紛紛留言表示期待！有紅酒愛好者表示：「超過12,000支！真係天堂！好想去朝聖！」。亦有網民錯重點笑稱：「無人駕駛的士都好吸引喎！」。不過最多嘅留言都係感嘆：「真係貧窮限制了我的想像！」、「人比人比死人，都係安份守己睇下算」、「呢啲先係生活，我哋嗰啲只係生存」。睇嚟節目成功以極致奢華嘅內容，引起網民對富豪生活嘅極大好奇同熱議。