奢遊記｜鄭衍峰試食$5,600天價魚子醬 嚇到爆金句！揭賭客一鋪$10萬美金瘋狂要求

真人騷豪華旅遊節目《奢遊記》今晚（5日）播出的最新一集，主持鄭衍峰與劉晨芝（Adrienne）踏足賭城拉斯維加斯，鄭衍峰初嚐一罐價值$5,600港元的天價魚子醬，嚇到他即場劉德華上身爆出電影金句！二人更直擊比總統套房更高一級的皇宮套房，揭開一鋪豪賭十萬美金的富豪神秘面紗，當中更有富豪提出超瘋狂要求，究竟是甚麼？