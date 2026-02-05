奢遊記｜鄭衍峰試食$5,600天價魚子醬 嚇到爆金句！揭賭客一鋪$10萬美金瘋狂要求
真人騷豪華旅遊節目《奢遊記》今晚（5日）播出的最新一集，主持鄭衍峰與劉晨芝（Adrienne）踏足賭城拉斯維加斯，鄭衍峰初嚐一罐價值$5,600港元的天價魚子醬，嚇到他即場劉德華上身爆出電影金句！二人更直擊比總統套房更高一級的皇宮套房，揭開一鋪豪賭十萬美金的富豪神秘面紗，當中更有富豪提出超瘋狂要求，究竟是甚麼？
鄭衍峰初嚐天價魚子醬 嚇到劉德華上身爆金句
在今晚播出的節目中，劉晨芝與鄭衍峰首站奢華體驗便是品嚐黑松露、魚子醬配香檳。當中最矚目的，莫過於一罐175克裝、未連稅價錢已高達700美金（約5,600港元）的黃金奧西特拉鱘魚子醬。首次品嚐如此矜貴美食的鄭衍峰，得知價錢後反應極度真實，即時化身電影《門徒》中的劉德華，拋出金句「拎走個磅佢，一人一罐」，場面搞笑。他隨後分享食後感：「魚子醬初初入口係好重海水味，好鮮味，後勁係帶啲鹹香，加埋香檳成個感覺係炸開咗。」可見這次體驗為他帶來極大衝擊。
直擊皇宮套房 揭秘賭客一鋪$10萬美金奢華世界
品嚐完美食後，二人參觀了比總統套房更高級的皇宮套房，奢華程度令劉晨芝都忍不住用「amazing」來形容。據接待他們的職員Anthony透露，這間套房並非普通人可以入住，住客必須是「high roller」，即賭城中一鋪至少要下注十萬美金的超級賭客。Anthony更分享了接待這些豪客的瘋狂經歷，他表示這些富豪不單生活要求高，更有不少獨特要求，他憶述：「最瘋狂一次是有位客人，搞生日派對要求有獅子、鱷魚、蛇同場。」如此誇張的要求，實在令人咋舌，也揭示了頂級富豪不為人知的奢華世界。
網民熱議奢華體驗 貧窮限制想像
節目播出後，鄭衍峰的平民化真實反應與賭城極致奢華的強烈對比，旋即引起網民熱烈討論，不少觀眾紛紛留言表示大開眼界。有網民驚訝表示：「$5,600一罐魚子醬，係我半個月人工」、「有錢人嘅世界真係唔識」。對於超級賭客的瘋狂要求，網民更是感到難以置信：「生日party要有獅子鱷魚？貧窮限制了我的想像！」、「一鋪十萬美金，癲咗」。同時，不少網民大讚鄭衍峰的反應夠貼地：「鄭衍峰個反應好真實，完全係我本人！」、「睇佢食魚子醬個樣就知幾震撼」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期