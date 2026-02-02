奢遊記｜直擊超市界Hermès！一支水索價200蚊 鄭衍峰嚇呆：香港最貴都追唔上
劉晨芝與鄭衍峰在《奢遊記》繼續富豪體驗，今次帶觀眾直擊被譽為「超市界Hermès」的全球最貴超市！一支普通樽裝水竟索價200港元，一袋冰塊更要價230港元，離地物價令鄭衍峰嚇呆，直言完全超乎想像，究竟這間超市還有甚麼天價商品？
劉晨芝鄭衍峰逛天價超市 一袋冰竟賣230蚊
繼參觀億萬豪宅後，劉晨芝（Adrienne）再帶鄭衍峰體驗有錢人的日常，這次他們來到一間被公認為全球最貴、更有「超市界Hermès」稱號的超級市場。兩人入內隨即被天價商品嚇倒，發現貨架上一支看似平平無奇的樽裝水，標價竟高達26美金（約200港元），而一袋只有8粒的預製冰球，更索價29.99美金（約230港元），物價水平完全離地。節目解釋，這間超市之所以定價如此誇張，全因其位處比華利山，顧客非富則貴，當中不乏頂流明星、富豪及政界名人，對他們而言價錢從不是考慮因素，方便才是最重要。
鄭衍峰受訪坦言超離地 直指價錢無可能
鄭衍峰事後接受訪問時，仍對超市的物價感到難以置信，他笑言價錢實在有點脫離現實。他表示：「賣嘅都係好基本嘅嘢，平時香港賣緊10蚊，嗰度可以賣到50、100蚊，完全覺得係無可能嘅價錢，但真係有人買喎。」他補充，這也反映了比華利山富豪的消費模式：「當然住得喺比華利山嘅有錢人，係唔會介意。」鄭衍峰坦言這次經歷讓他大開眼界，更笑稱就算把香港最頂級、最昂貴的超級市場拿來比較，在價錢方面也絕對是「拍馬都追唔上」，可見當地富豪的消費力是另一個層次。
