奢遊記｜直擊4億豪宅同球星Curry做鄰居！屋內神秘機關竟關Bill Gates事？

真人騷豪華旅遊節目《奢遊記》明晚（6日）將播出終極一集，主持劉晨芝（Adrienne）與鄭衍峰將會帶觀眾直擊位於三藩市最貴地段「億萬富豪街」（Billionaires’ Row）的頂級豪宅！這間價值約5,000萬美金（約4億港元）的超級大宅，鄰居竟然是NBA勇士隊球星Stephen Curry！更令人驚訝的是，屋內竟暗藏一個媲美電影機關的神秘密室，而這個密室竟然與超級富豪Bill Gates有關，究竟內裏有何乾坤？