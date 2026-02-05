奢遊記｜直擊4億豪宅同球星Curry做鄰居！屋內神秘機關竟關Bill Gates事？
鄭衍峰朝聖4億豪宅 與偶像Stephen Curry做鄰居
在明晚的節目中，頂級豪宅代理Omar Maissen將帶領劉晨芝與鄭衍峰參觀這幢位於「億萬富豪街」的驚人宅第。該地段鄰近矽谷及史丹福大學，住客非富則貴，不是上市公司老闆就是名人巨星。當中最令主持鄭衍峰興奮的，莫過於得知隔鄰就住着NBA球星Stephen Curry。作為Curry的死忠粉絲，鄭衍峰直言對這間屋的好感度大增。據他透露，單是跟隨經紀走一圈參觀，已花上半小時，可見豪宅面積之大，絕對是夢想級住宅。
豪宅內部曝光 逾20間房兼備私人影院網球場
這幢4億豪宅的內部設計及設施同樣令人嘆為觀止。鄭衍峰在節目中分享：「經紀就咁帶我哋成間屋行咗一個圈，都要成半個鐘，淨係廳同房加埋，最少有20間」。豪宅內部設施應有盡有，當中包括不同風格的主人房、巨型衣帽間、專業級健身室、多間豪華浴室、特色露台，甚至還有私人泳池、網球場和私人影院，奢華程度堪比七星級酒店。鄭衍峰更補充指：「全屋都使用簡潔設計，好啱香港人。」看來已完全代入屋主角色。
劉晨芝驚揭神秘密室 隱藏機關竟與Bill Gates有關
在參觀過程中，最令劉晨芝驚喜的，是發現了屋內一間極度隱蔽的密室。據悉，這間密室的機關設計精密，隱蔽程度媲美經典電影「黑玫瑰」的機關，令人意想不到。而最吊詭的是，節目預告中提到，這間神秘密室竟然與科技界巨富Bill Gates拉上關係！究竟一間位於三藩市的豪宅，為何會與Bill Gates有關？箇中秘密，就要留待節目終極一集播出時才能揭曉，成功為節目留下巨大懸念，引爆觀眾好奇心。
網民睇到嘩嘩聲 做夢都唔敢諗
節目預告一出，4億豪宅的奢華程度已在網上引起極大迴響，網民紛紛表示「貧窮限制想像」。不少網民留言驚嘆：「4億！我中十次六合彩頭獎都未必買得起」、「可以同Curry做鄰居，每日喺露台睇佢練波都抵返啦！」。對於豪宅的規模，網民亦感到不可思議：「間屋大到行半個鐘，會唔會蕩失路？」、「有錢人嘅快樂真係想像唔到」。而關於神秘密室的懸念，更是引發網民猜測：「好想知個密室同Bill Gates有咩關係！」、「究竟係密室入面有佢嘅嘢，定係個設計同佢有關？」。