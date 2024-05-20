TVB「新奧運六星」3花旦3小生陣容曝光！馮盈盈緋聞男友都有份
無綫再組「新奧運六星」陣容曝光
據悉，無綫這次推出的「新奧運六星」共有三花旦及三小生，花旦陣容包括劉穎鏇、何沛珈及何泳芍。劉穎鏇是前港姐，近年來在無綫劇集中表現出色，深受觀眾喜愛。而何沛珈和何泳芍同樣是無綫力捧的新晉花旦，兩人不僅外貌出眾，演技也備受肯定。而三位小生分別是馮盈盈的緋聞男友鄭衍峰、曾經捲入醜聞的孔德賢和黃庭鋒。
2004年「奧運六星」全獨當一面
回顧2004年雅典奧運，無綫曾推出「奧運六星」組合，包括林峯、黃宗澤、陳鍵鋒、吳卓羲、黎諾懿及馬國明。這些小生當時均是無綫力捧的新人，並通過奧運宣傳大大提升了曝光率，後來更各自在演藝圈有不俗的發展，林峯更憑藉《九龍城寨之圍城》再度爆紅。無綫今次再組「新奧運六星」，盼能重現當年「奧運六星」的成功，再捧出新一代的演藝明星。特別是三位小生中，誰更有望成為「林峯接班人」，亦是觀眾們熱議的焦點之一！
「新奧運六星」三花旦三小生陣容：
1）劉穎鏇超強Body榮升御用打女
2016年港姐兼三料亞軍的劉穎鏇一出道即被派做《學是學非》主持，2018年首次拍劇仲有得做台慶重頭劇《兄弟》第三女主角，女拳王角色硬淨有發揮，一出鏡更成為網民熱話。雖然曾經一度被捲入車震風波，但依然無損其上位之路，一連出演多套人氣劇集《超能使者》、《隱形戰隊》等，更在去年獲得「飛躍進步女藝員」一獎。
2）何沛珈演技獲好評極速上位
現年27歲的何沛珈（Roxanne，前名何孟珊）是2020年落選港姐，加入無綫僅3年已備受重用，在2022年參加《香港小姐再競選》並勇奪冠軍。何沛珈入行以來在演技上都有不少亮眼表現，其中包括在《愛回家》穿漁網絲襪大跳性感火辣椅子舞，去年在《新聞女王》中飾演萬華隊長廖子珊一角，其中一集兩分半鐘含淚獨白戲贏盡好評，首次擔演重戲份角色亦成功交到戲，上位有望。
3）何泳芍身材火辣大曬健康美
現年29歲的何泳芍參加《2018年度香港小姐競選》入行，入行後曾經加入節目《學是學非》擔任主持，不過最後被指因為「樣貌不討好」而被踢出節目。雖然何泳芍近年在戲劇方面未有代表作，但就在J2節目《港女野人》中收穫不少好評，又經常在社交平台大曬火辣好身材，大派福利深受網民喜愛。
4）鄭衍峰曾與馮盈盈傳緋聞
現年32歲的鄭衍峰從加拿大回流香港，並於2017年正式加入TVB。鄭衍峰加入TVB後曾與鄺潔楹主持旅遊節目《3日2夜》，並在去年開始出演多套劇集，包括《你好，我的大夫》和《新聞女王》等，其中在《新聞女王》中的演出也備受好評。鄭衍峰入行後曾與馮盈盈傳緋聞，不過二人就多次否認。
5）孔德賢成功洗底獲力捧
現年26歲的孔德賢（Danny）在2017年憑清談節目《#後生仔傾吓偈》出道，入行時因為外表與羅子溢（前名羅仲謙）相似，所以被封為「翻版羅仲謙」。孔德賢剛剛開始上位當時，曾經被捲入「狂野空姐」廖慧儀前度輕生風波。雖然一度入雪櫃，但解凍後工作一浪接一浪，早前在《你好我的大夫》飾演進修中醫師成功洗底，更獲TVB力捧，前途可謂一片光明。
6）黃庭鋒壯碩身材最吸睛
現年35歲的黃庭鋒在2016年開始加入TVB，不過多年都沒有太大發展，直到去年在《妳不是她》中飾演健身教練，大曬六嚿腹肌才成為話題焦點。而黃庭鋒在劇中的表現也讓觀眾對他的演技有了新的認識。