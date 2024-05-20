TVB「新奧運六星」3花旦3小生陣容曝光！馮盈盈緋聞男友都有份

巴黎奧運即將來臨，今年無綫電視依然有得轉播賽事，令不少觀眾表示期待。而無綫亦向來重視奧運宣傳，仲打算繼2004年雅典奧運後，再次組成「新奧運六星」。而今次的名單共包括三位身材火辣性感小花以及三位猛男小生，當中邊位小生有望做現時爆紅的林峯接班人同樣引起熱議！

