港隊女將17歲張心悅背景公開 游水前學何詩蓓做1件事 私下照片勁少女

港隊年輕泳將張心悅於今日下午五時參加了女子200米背泳初賽。在第一組比賽中，她以2分17秒32的成績完成比賽，最終排名第26，未能晉級下一輪。賽後，張心悅在接受媒體訪問時分享了她的感受和未來的計劃。

