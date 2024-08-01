港隊女將17歲張心悅背景公開 游水前學何詩蓓做1件事 私下照片勁少女
首次奧運經歷 張心悅負面情緒影響表現
在被問及首次參加奧運的心情時，張心悅坦言：「好難得參加到奧運會，體驗到咁熱鬧嘅氣氛，自己表現方面有好大進步空間，始終兩場都遊得麻麻地，特別係呢個主項（200米背泳），有啲 Sefl doubt，呢兩日畀自己好大壓力，發揮得唔好，覺得心態要慢慢學識調節。」她的教練和隊友都對她表示了支持和安慰，提醒她年紀尚輕，未來的機會還很多。
張心悅游水前有學何詩蓓聽歌
在準備賽事的過程中，張心悅也試圖向隊友何詩蓓學習。她透露：「口頭上冇，但我哋同一個休息區，我都注意到佢遊之前會坐喺度聽歌，我都有嘗試，但我聽緊期間個心都係好混亂，要學識點calm down自己。」這次經歷讓她意識到心理調節的重要性，尤其是在高壓的比賽環境中。
未來目標堅定 不畏挑戰
對於未來的目標，張心悅表示她的決心未曾改變：「目標冇改過，希望遊番自己最佳嘅時間，自從達到A標之後都冇乜接近番個時間，要慢慢調節心態，學識點樣唔好咁緊張，唔好畀咁大壓力自己。」她的鬥志和決心顯示出她對未來的比賽充滿期待和準備。
17歲張心悅原來係麥明詩師妹
張心悅不單止游得，原來也是學霸一名，她就讀名校拔萃女書院，是「十優港姐」麥明詩、莫文蔚、傅明憲等女星的小師妹。她自小熟習水性，掌握基本游泳能力，7歲半起正在參加泳班學游水；亦自認個性膽小，擔心陸上運動較危險，因而選擇游泳。
張心悅對背泳情有獨鍾的原因，是因為「浮在水面，躺着游很舒服」，一游便游了10年；對她而言，游泳是陪伴著她的好朋友，張心悅曾表示：「游泳是由7歲開始陪伴著我的好朋友，當我在經歷人生很多辛苦的時候，都在游泳池帶給我很多歡樂。」她去年取得奧運200米背泳資格後，惟一直未有突破，加上今屆首次出戰奧運，飽受不少精神壓力，她坦言有向師姐何詩蓓取經。
而張心悅私下跟時下少女一樣，同樣喜歡追星，最喜愛韓團BTS （防彈少年團）成員Jin金碩珍，當她得知偶像有份為巴黎奧運擔任火炬手感到無比興奮。另外，她與其他港隊泳將包括何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅等，一同做了融合香港區旗的洋紫荊、奧運五環、巴黎鐵塔等元素的美甲，見盡對巴黎奧運的體育熱誠和精神，而且可見張心悅與一班師姐關係融洽。