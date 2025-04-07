奪命提示｜劉穎鏇郭柏妍女僕裝熱舞狂派福利 出活動進擊造型惹fans心痛

TVB熱播劇《奪命提示》將播出「娛樂公司殺人事件」嘅焦點個案，劇中嘉莉（劉穎鏇飾）與商雙（郭柏妍飾）更會組成女團Double C上陣查案。而為了演好Double C女團身份，劉穎鏇及郭柏妍將以8個不同風格的孖妹造型亮相，TVB日前就率先釋出2人以露腰女僕裝及戴貓耳頭箍跳舞嘅片段，大派火辣福利！