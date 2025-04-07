奪命提示｜劉穎鏇郭柏妍女僕裝熱舞狂派福利 出活動進擊造型惹fans心痛
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TVB熱播劇《奪命提示》將播出「娛樂公司殺人事件」嘅焦點個案，劇中嘉莉（劉穎鏇飾）與商雙（郭柏妍飾）更會組成女團Double C上陣查案。而為了演好Double C女團身份，劉穎鏇及郭柏妍將以8個不同風格的孖妹造型亮相，TVB日前就率先釋出2人以露腰女僕裝及戴貓耳頭箍跳舞嘅片段，大派火辣福利！
奪命提示｜郭柏妍自爆拍攝超辛苦搞到爆瘦
談到Double C造型，郭柏妍接受訪問時透露每個造型及髮型都是花盡心思：「監製阿Jazz真係好好、好仔細，希望將每個造型都做到最好畀觀眾睇，所以每個造型同髮型都真係諗咗同試咗好多次。」談到造型改了又改，會否與拍打戲拍到瘦有關，郭柏妍坦言拍《奪命提示》確實愈拍愈瘦：「因為呢套劇真係好多動作場面，加上要配合番啲造型、想出嚟效果靚啲，我都真係唔敢食太多，我估呢套劇我前後瘦咗八磅左右，腰圍可能得番21/22吋，有機會比我選港姐嗰時仲瘦。」
奪命提示｜劉穎鏇魔音片曝光
本周「柏鏇CP」除了俏萌造型大放送，還會大晒「雙魔音」！日前無綫官方網播出了劉穎鏇在錄音室聲「沙」力竭地高歌疾呼的片段，而片段中的工作人員則全程焗蟹焗，加上現場有郭柏妍坐陣，不少網民隨即聯想到二人會齊齊大曬魔音，紛紛留言表示期待之餘，更有人指劉穎鏇的演唱片段，拍得住黃一飛在電影《少林足球》中的歌唱實力，期待值爆燈。
奪命提示｜劉穎璇出活動進擊造型惹fans心痛
劉穎鏇在《奪命提示》中有唔少造型都係小背心加熱褲上陣大騷身材，早前出席宣傳活動時更以劇中嘅「Shocking Pink貓女郎」服裝出場，雖然大方派福利獲唔少網民大讚，但係亦有唔少fans心痛劉穎鏇戲內露戲外都要露：「為咗搏出位，要犧牲色相，其實幾可悲」、「Tiffany唔駛咁著，而且不適合佢形象」、「夠喇，唔好成日要啲女演員賣肉喇，一兩次兩三次就夠喇」，更有人直言要一眾女演員以咁嘅服裝上陣係技窮嘅表現：「無綫技窮，別怪她」。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@tvbcomhk、facebook圖片資料或影片來源：原文刊於新假期