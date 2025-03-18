奪命提示｜首集超大尺度 28歲廖慧儀小蠻腰放題 難忘被「行刑」場口
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昨晚在《奪命提示》中飾演女臥底的廖慧儀（Jessica）雖然戲份不算多，但卻相當搶焦，慘遭鋸腳致失血過多致死的她，被殺前不斷痛苦掙扎及「嗌到劏豬咁」，演得相當逼真。
廖慧儀難忘遭鋸腳場口：有種行刑嘅感覺
談到被鋸場口，廖慧儀接受TVB.COM訪問時坦言拍攝時感覺似被賣豬仔：「嗰日係公司廠景，一行入去好似去咗切割肉類嘅廚房咁，我就好似俾人賣豬仔咁綁住對手喺枱上面，真係有種行刑嘅感覺。」
談到最難忘場口，Jessica指非被棄屍荒山莫屬，皆因現場相當寒冷：「嗰日拍攝時係凌晨，好凍好凍，仲喺好偏僻嘅山入邊拍。我嗰日着住超短褲，未roll機時凍到係咁震，但一roll機我就不斷說服自己好熱好熱，因為我演緊屍體唔可以郁。」Jessica又謂除感激超有愛的幕後工作人員，給她披大褸取暖，並謂感激阿Moon「雪中送蕉」：「嗰晚又凍又餓，阿moon 超級nice，同我分咗條蕉食。」
網民熱議：一嚟就咁激
睇完第一集嘅網民紛紛熱議：「原來係想表達冇咗對腳」、「一開波就賣腳 」、「一嚟就咁激」、「第一集重鹽到因住痛風」。
廖慧儀fit爆出鏡竟被批「激凸」搶曬fo
廖慧儀近日在社交平台曬出做運動嘅影片，不過當中以橙色緊身瑜珈褲打高爾夫球嘅片段就被指「激凸」出鏡，除咗被報道外，更被唔少網民狠批：「覺得over咗少少，腳就快似男人，線條冇之前咁女性？」、「以前體脂高啲嘅時候靚好多」、「依家練到太X乾身，反而唔好睇」、「依家啲女係追呢啲身型」、「邊有人著呢啲衫打golf」等。
廖慧儀214字發文不滿反擊
對於被網民狠批身形一事，廖慧儀今日在社交平台上發文反擊，並以214字的貼文呼籲女性不要因為外界的眼光而放棄追求健康與理想體態。廖慧儀在文中直言，女性活在當今社會，面對「Bodyshaming」（身體羞辱）是一個巨大的挑戰：「女仔活喺呢個年代，面對Bodyshaming都係一個好大嘅課題。」廖慧儀寫道，「你係會無啦啦被人批評『太高/太矮/太瘦/太肥/太大隻/太平/太大……』就連正正常常著條運動短褲做運動咁小嘅事，都會被人取笑同攻擊。」
圖片來源：TVB、ig@newayyee_yoga資料或影片來源：原文刊於新假期