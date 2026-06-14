《女法醫解密》男主敖瑞鵬起底！擁50cm太平洋寬肩 運動全能震驚網民
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在古裝探案劇《女法醫解密》中飾演男主角的敖瑞鵬，現年30歲，憑藉188cm的高大身型和俊朗外表，成功吸引大批粉絲。更令人驚訝的是，他擁有被譽為「太平洋寬肩」的完美身材比例，而且並非科班出身卻演技了得，私下更是一名運動健將，堪稱完美男神！
身高188cm擁50公分肩寬！敖瑞鵬獲封「太平洋寬肩」
敖瑞鵬最引人注目的，莫過於他堪稱完美的模特兒級身材。身高達188cm的他，擁有驚人的50公分肩寬，配上僅70公分的窄腰，形成了極具視覺衝擊力的倒三角完美比例。正是這副優越的身材，讓他獲得了「太平洋寬肩」的霸氣美譽，穿起古裝或時裝都顯得特別挺拔有型，天生的衣架子身材讓無數粉絲為之瘋狂。
非科班出身演技獲讚！敖瑞鵬自帶天賦
雖然外形條件極之出眾，但敖瑞鵬並非單靠外表。畢業於成都藝術大學的他，原來並不是主修表演的科班演員。然而，他的演技卻被公認自帶天賦，表現完全不輸專業影視學院畢業的演員，演繹角色自然流暢，情感真摯。這種天賦型的演技，讓他在演藝圈中脫穎而出，證明了成功並非只有一條路。
運動系帥哥代表！敖瑞鵬跳高跑步籃球樣樣精
除了外形和演技，敖瑞鵬的運動細胞同樣驚人。他曾在多個明星運動會上大展身手，展現出在跳高、跑步、籃球、羽毛球等多個項目上的超強技能，表現亮眼，被譽為是圈中「運動系帥哥」的代表之一。這種多才多藝、充滿陽光活力的形象，讓他成功俘虜不同年齡層的粉絲，人氣持續高企。
網民一面倒激讚：呢個身材太屈機！
敖瑞鵬的完美條件引來網民一面倒的讚賞，紛紛留言表示驚嘆。有網民大讚他的身材：「又高又靚仔，個膊頭真係不得了！」、「188cm配太平洋寬肩，呢個身材太屈機！」亦有粉絲欣賞他的天賦：「唔係科班出身但演技好，證明真係有天份！」更有網民直指他是完美男神：「又識演戲又係運動健將，完美男神！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期