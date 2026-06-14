《女法醫解密》男主敖瑞鵬起底！擁50cm太平洋寬肩 運動全能震驚網民

在古裝探案劇《女法醫解密》中飾演男主角的敖瑞鵬，現年30歲，憑藉188cm的高大身型和俊朗外表，成功吸引大批粉絲。更令人驚訝的是，他擁有被譽為「太平洋寬肩」的完美身材比例，而且並非科班出身卻演技了得，私下更是一名運動健將，堪稱完美男神！