26歲李蘭迪童星出道！擁古典美人氣質 網民激讚：從畫中走出來！

在新劇《女法醫解密》中擔綱女主角的李蘭迪，年僅26歲，憑藉其溫婉大氣的東方韻味，早已被不少網民封為「古典美人」。原來她早於11歲便以童星身份出道，科班出身的她演技紮實，古典氣質更讓她成為近年古裝劇的寵兒，究竟這位「古典美人」是如何煉成的？