26歲李蘭迪童星出道！擁古典美人氣質 網民激讚：從畫中走出來！
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在新劇《女法醫解密》中擔綱女主角的李蘭迪，年僅26歲，憑藉其溫婉大氣的東方韻味，早已被不少網民封為「古典美人」。原來她早於11歲便以童星身份出道，科班出身的她演技紮實，古典氣質更讓她成為近年古裝劇的寵兒，究竟這位「古典美人」是如何煉成的？
11歲出道！李蘭迪童星之路大公開
現年26歲的李蘭迪，演藝之路起步相當早。她於2011年、年僅11歲時便參演了青春勵志電影《愛你輸給了誰》，正式以童星身份出道。之後她專注學業，並成功考入頂尖學府中央戲劇學院表演系，接受專業的戲劇訓練。科班出身的背景，為她的演技打下了堅實的基礎，讓她在駕馭不同角色時都顯得游刃有餘，絕非單靠外貌的花瓶演員。
古裝劇專業戶！李蘭迪盡現古典美感
畢業後的李蘭迪，憑藉其獨特的古典氣質，成為古裝劇的常客。她溫婉大氣的五官與充滿東方韻味的氣質，讓她穿上古裝時別具魅力。她曾參演多部人氣古裝劇，包括《無心法師II》、《夢回》、《星落凝成糖》以及《流水迢迢》等，在螢幕上完美展現了古典美感，每一個古裝造型都令人印象深刻，彷彿是為古代角色而生。
網民激讚封「古典美人」：根本從畫中走出來
李蘭迪的古典美貌和氣質，為她贏得了大量網民的喜愛和讚譽。不少觀眾認為她的長相極具辨識度，與現時千篇一律的網紅臉截然不同，充滿了大家閨秀的風範。網民紛紛在網上留言激讚，形容她是「從畫中走出來的古典美人」，認為她的氣質與古裝劇的適配度極高，每一次亮相都讓人眼前一亮。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期