女神玩轉嘉年華｜GM百厭行為激嬲幕後！玩機動遊戲被加料慘叫 Sophie心痛狂問
《女神玩轉嘉年華》最新一集刺激感爆燈！GM挑戰機動遊戲「Vertical Limit」時竟遭幕後黑手「加料」，嚇到他當場「毁容級」走樣兼瘋狂慘叫，場面極度失控！女友Sophie見狀即時心痛護航，更焦急追問原因，究竟GM做了甚麼事惹來如此「橫禍」？
GM挑戰「天旋地轉」驚變奪命狂呼
在「天旋地轉」遊戲環節中，一眾男參賽者需要挑戰極高離心力的機動遊戲「Vertical Limit」，考驗膽量、體力及記性。遊戲開始後，現場瞬間變成「奪命狂呼」現場，五位男士齊齊嘈到拆天，更被鏡頭捕捉到大量「毁容級走樣潛力圖」，畫面極盡震撼！當中以GM的反應最為激烈，其慘叫聲簡直響徹雲霄，嚇得女友Sophie在旁肉緊大叫，更心痛地向工作人員狂問：「喂！又加速嘅？佢第二 Round 喇！」字裡行間充滿對男友的擔憂，場面既緊張又帶點甜蜜。
幕後黑手揭真相 GM急道歉自食其果
原來GM之所以被特別關照，全因有「幕後黑手」看不過眼他的一個百厭行為，特意吩咐現場工作人員為他「加料」，令其刺激體驗加倍！面對這場突如其來的「橫禍」，GM事後亦要為自己的行為道歉，可謂自食其果。到底GM做了甚麼頑皮事，竟惹怒幕後人員要出手懲罰？這就要留待觀眾在節目中尋找答案了。此外，備受關注的GS CP在今集還會上演「甜蜜快穩準」傳豆腐絕技，粉絲們絕對不容錯過。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期