女神玩轉嘉年華｜GM百厭行為激嬲幕後！玩機動遊戲被加料慘叫 Sophie心痛狂問

《女神玩轉嘉年華》最新一集刺激感爆燈！GM挑戰機動遊戲「Vertical Limit」時竟遭幕後黑手「加料」，嚇到他當場「毁容級」走樣兼瘋狂慘叫，場面極度失控！女友Sophie見狀即時心痛護航，更焦急追問原因，究竟GM做了甚麼事惹來如此「橫禍」？